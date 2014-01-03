Kartal'ın parası Ronaldinho'ya yetmiyor

Siyah-beyazlı kulüp, ikinci sponsoru bulamadığı için rakamı 4.5 milyon Euro'da tuttu. Buna karşın daha önce istediği 8.5 milyon Euro'dan 6.5 milyon Euro'ya kadar inen Roberto, bu rakamı kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirdi. Brezilya'dan buna yakın tekliflerin zaten olduğunu söyleyen Roberto Assis, yarın yapılacak görüşmelerde de Siyah-beyazlıların bu rakamlarda ısrar etmesi halinde, görüşmeleri sonlandıracağını ifade etti.

Beşiktaş, yarın akşama kadar Ronaldinho'nun parasını karşılayacak ikinci bir sponsor bulamazsa bu transfer suya düşecek.