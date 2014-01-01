Beşiktaş'tan Ronaldinho açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcu Ronaldinho'nun menajeri ve ağabeyi Assis'in tatil için İstanbul'da bulunması sebebiyle gerçekleşen nezaket ziyaretinin, basın yayın organlarınca abartılarak yansıtılması ve bunun resmi bir transfer görüşmesi olarak sunulması, gerçeklerle bağdaşmamaktadır" denildi.

Beşiktaş'ın resmi transfer görüşmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ayrıntılı olarak bildirdiği hatırlatılırken, "Hem taraftarlarımız hem de basın yayın organları, KAP'a yapılan bu bildirimleri takip ederek gerçek transfer görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Bugün gerçekleşen nezaket ziyaretinin bir transfer görüşmesi olmadığını, ziyarette bu tür konulara girilmediğini belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.