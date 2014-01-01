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Spor

Beşiktaş'tan Ronaldinho açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho'nun ağabeyi ve menajeri Assis ile bugün yapılan görüşmeyle ilgili olarak bir açıklama yayımladı

01 Ocak 2014 01:09

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcu Ronaldinho'nun menajeri ve ağabeyi Assis'in tatil için İstanbul'da bulunması sebebiyle gerçekleşen nezaket ziyaretinin, basın yayın organlarınca abartılarak yansıtılması ve bunun resmi bir transfer görüşmesi olarak sunulması, gerçeklerle bağdaşmamaktadır" denildi.
Beşiktaş'ın resmi transfer görüşmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ayrıntılı olarak bildirdiği hatırlatılırken, "Hem taraftarlarımız hem de basın yayın organları, KAP'a yapılan bu bildirimleri takip ederek gerçek transfer görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Bugün gerçekleşen nezaket ziyaretinin bir transfer görüşmesi olmadığını, ziyarette bu tür konulara girilmediğini belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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