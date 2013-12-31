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Spor

Beşiktaş, Ronaldinho'ya resmi teklif yaptı

Beşiktaş futbol kulübünün yöneticileri, uzun zamandır transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho'nun menajeri ile İstanbul'da görüştü

31 Aralık 2013 20:02

Beşiktaş sezon başından beri transfer etmeye çalıştığı Brezilyalı yıldız Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) için resmi teklifini yaptı. Ronaldinho'nun menajeri Roberto Assis İstanbul'da Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturup resmi teklifi aldı. Ronaldinho'dan 1 hafta içinde yanıt gelmesi bekleniyor.

NTV Spor'un haberine göre, Brezilya futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlar arasında gösterilen Ronaldinho'nun Beşiktaş transferinde resmi adım atıldı.

Ronaldinho'nun menajerliğini de yürüten ağabeyi Roberto Assis, İstanbul'a geldi ve Beşiktaş ile masaya oturdu. Ronaldinho için teklifini sunan siyah beyazlılar, 1 hafta içinde gelecek yanıtı beklemeye geçti.

Roberto Assis, İstanbul'da Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Görüşmede Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen de hazır bulundu.

Atletico Mineiro ile sözleşmesi yılbaşı itibariyle sona erecek olan Ronaldinho için siyah beyazlılar teklifini sundu. Teklifte, Ronaldinho'nun reklam gelirlerinin paylaşım şartları, İstanbul'da yaşayacağı ev gibi detaylar da yer aldı.

Teklifi alan Roberto Assis, şartları Ronaldinho'ya bildirecek. Brezilyalı yıldızın kararını 1 hafta içinde Beşiktaş'a bildirmesi bekleniyor.

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