Başbakan Yıldırım'dan kayyım açıklaması: Devamı elbette gelecek, burada kalmayacak

Başbakan Binali Yıldırım, dün odağında Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) olduğu toplam 28 belediyeye kayyım atanmasının ardından yaptığı açıklamada sayının 28 ile sınırlı kalmayacağını söyledi. Başbakan Yıldırım, ''Devamı elbette gelecek. Burada kalmayacak. Sen milletin vergilerinden, alınterinden gelen parayı milletin evlatlarını şehit eden terör örgütüne aktaracaksın. Buna izin verir miyiz? Elbette daha devamı var” diye konuştu.

Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (12 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Başbakan Yıldırım: Türkiye artık geleceği konuşmalıdır' başlıklı yazısının bazı bölümleri şöyle:

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'la dün sabah bayramlaşırken çok önemli iki mesaj alıyorum.

Binali Bey, “Hepimize bir Türkiye ailesi olarak iyi bayramlar diliyorum” dedikten sonra ilk sözü şu oluyor:

“Bu sabah 28 belediyeye kayyum tayin ettik.”

Ve devam ediyor:

“PKK ve terörle bağlantısı olanlar ayıklanıyor. Düşünün ki bir belediye millete hizmet edeceğine milletin parasıyla teröriste finans sağlıyor, lojistik destek sağlıyor. Bunları tek tek tespit ediyoruz. Zaten el koyulan belediyelerin kimisi kaçak, kimisinin terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilmiş.”

“Peki devamı gelecek mi?”

Binali Bey bu soru üzerine çok keskin bir cevap veriyor.

“Elbette gelecek. Burada kalmayacak. Sen milletin vergilerinden, alınterinden gelen parayı milletin evlatlarını şehit eden terör örgütüne aktaracaksın.

Buna izin verir miyiz? Elbette daha devamı var.”

“Büyük şehirler de var mı?”

“Uzun yıllardır bu mücadele sürüyor. Biz milletle birlikte sonuna kadar bu mücadeleyi veriyoruz. Ama artık Türkiye bu teröristlerle, darbecilerle anılmayı hak etmiyor. O yüzden ben diyorum ki Türkiye artık geleceği konuşmalıdır.”

Başbakan Yıldırım bu noktada duruyor ve aynı sözün altını bir daha çizerek söylüyor.

“Türkiye artık geleceğini konuşmalıdır. Biz bu FETÖ’cü, darbeci terörist hainlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gittiği yere kadar gideceğiz, devlet bunda kararlıdır. Ve bu mücadele sürerken Türkiye artık geleceğini konuşmalıdır diyorum. Çünkü bu hainlerin ihanetleriyle anılmak Türkiye’ye yakışmıyor.

Bakın, yatırımlar yapıyoruz. Altyapı yatırımları, yepyeni projelerle Türkiye’nin geleceği için bunları hazırlıyoruz. Bunları konuşmak istiyoruz.”

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