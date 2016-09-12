Yüksekdağ, belediyesine kayyım atanan Suruç’ta: Asıl demokrasi nöbetleri bugün başlıyor!

Şanlıurfa’nın yönetimine kayyum atanan Suruç ilçesine gelen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, halkın iradesine darbe yapıldığını belirterek “Asıl demokrasi nöbetleri bugün başlıyor” dedi.

Suruç Belediyesi'ne gelen ancak polisin demir bariyerlerle kapatması sebebiyle içeri giremeyen Yüksekdağ, bina önünde yaptığı açıklamada, “Bu demokratik direniş ve onur kalelerini kuşatarak, halkımızın iradesine darbe yaparak, HDP ve DBP bir umut seçenek olmaktan çıkaracak olanlar sananlar, sadece kötü bir rüya görüyor. Bu rüyadan uyanacaklar, gerçeklerle bir kez daha yüzleşecekler” dedi.

Yaşananları darbe olarak nitelendiren HDP Eş Genel Başkanı, “Bizler sadece bir belediye binası değiliz. Bizler halkız. Bugün 28 il ve ilçede bir darbe gerçekleşti. 15 Temmuzdan sonra biz devlete darbe yaptık diyenler bugün millette darbe yapıyorlar. Bugün Kürt halkına karşı bir darbe yapılıyor” diye konuştu. Yüksekdağ, şöyle devam etti:

"Belediye binalarının görüntülerine bakın. Sanırsınız ki; düşman kalesi kuşatılmıştır. Kim var, bu belediyelerde soruyorum bu iktidara, bu belediyelerdeki sizin düşmanınız mı? Hangi düşman kalesini düşürdünüz de afranızdan, tafranızdan geçilmiyor? Sanki belediyelerde dikili bir bayrak yokmuş gibi bir bayrağı yeterli görmeyip, arşın arşın bayraklar dikmişler. Siz kimden kurtardınız bu belediyeleri halktan mı? Bu belediyeleri seçenler, bu mevzileri size rağmen elde edenler, milli irade ve demokratik iradenin tek sahibidir.

"Bu topraklar nice sultan, nice padişah, nice diktatör gördü. Nice sizin gibi darbeci gördü. Eğilmedi, bükülmedi, yıkılmadı. Bugün de seçimle kazanamadıklarını, darbeyle kazanacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar, bu darbenin altında kendileri kalacaktır. Bugün bu darbeci zihniyete karşı demokratik biçimlerde ve sivil itaatsizlik yöntemleriyle büyük bir halk direnişini başlatmanın zamanı geldi. Biz bitti demeden, bitmez. Bizim tek birimiz kalsa, bu halklılık için, bu meşruiyet için, bu mevziler için direnmeye ve savunma mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Asıl demokrasi nöbetleri bugünden başlıyor. 24 saat nöbette olacağız ve hazır olacağız. Bugün silah zoruyla tanklarla, panzerlerle, namlu zoruyla bu belediyelere girenleri, işgal edenleri, yüreği yetiyor mu bir seçim yapmaya? Darbeciler değil halklar kazanacaktır."