ABD Büyükelçiliği: Belediyelere kayyımdan sonra çatışma endişesi duyuyoruz; seçim ümit ediyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından DBP'li 24 belediyeye kayyım atanmasına ilişkin açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada ''kayyım atama kararını takiben Türkiye'nin Güneydoğu'sundaki çatışma haberlerinden endişe duyuyoruz'' ifadeleri yer alırken ''Kayyım atamalarının geçici olacağını ve vatandaşların yakında Türk yasasına uygun bir şekilde yeni yerel yetkililer seçmelerine izin verileceğini ümit ediyoruz" dendi.

"Türkiye'nin Güneydoğusu'nda Bugün Gerçekleşen Olaylarla İlgili Açıklama" başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Hükümetin bazı seçilmiş yerel yetkilileri terörizmi destekledikleri iddiasıyla görevden alma ve yerlerine kayyım atama kararını takiben Türkiye'nin Güneydoğu'sundaki çatışma haberlerinden endişe duyuyoruz.

''Amerika Birleşik Devletleri terörizmi lanetlemekte ve Türkiye'nin kendisini savunma hakkını desteklemektedir. Türk mercileri bazı yerel yetkililerin terörist gruplara katıldığı veya maddi destek sağladıkları yönündeki iddiaları araştırırken, hukuki süreç ve Türk Anayasası'nda saklı olduğu şekilde barışçıl politik ifade hakkını da içermek üzere, kişisel haklara saygının önemine işaret ederiz. Kayyum atamalarının geçici olacağını ve vatandaşların yakında Türk yasasına uygun bir şekilde yeni yerel yetkililer seçmelerine izin verileceğini ümit ediyoruz."

Bugün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada tarihin ise 10 Eylül olması dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından yapılan düzeltme açıklamasıyla 10 Eylül tarihi değiştirildi.