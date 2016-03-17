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Başbakan ve eşi, Ankara saldırısının düzenlendiği noktada dua etti

Kızılay'daki esnafları ziyaret eden Davutoğlu çifti, maddi zarar hakkında bilgi aldı

17 Mart 2016 12:44

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Doktor Sare Davutoğlu, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 37 kişinin anısına patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bırakarak dua etti.

Daha sonra Kızılay'daki esnafları ziyaret eden Davutoğlu çifti, maddi zarar hakkında bilgi aldı.

Ankara'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) üstlenmişti.

Ankara'da 10 Ekim'de IŞİD'in düzenlediği gar saldırısında 103 kişi, 17 Şubat'ta TAK'ın askeri servis aracına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmişti.

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