Ankara saldırısının kilit isminin 9 suç kaydı varmış

Kızılay’da otobüs duraklarına yönelik bombalı saldırıda kullanılan araçtaki patlayıcıların Ankara’nın Çamlıdere-Kızılcahamam- Kazan ilçelerinden birinde hazırlanıp otomobile yüklendiği tespit edildi. Olayın organizatörü olduğu tespit edilen ve 9 suç kaydı olan Vahit Kılıç, polis tarafından her yerde aranıyor. İntihar eylemini gerçekleştiren TAK üyesi Seher Çağla Demir’in yüz tanıma sistemine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 13 Mart’ta 2’si canlı bombalar olmak üzere 37 kişinin yaşamını yitirdiği Kızılay’daki intihar eylemine ilişkin soruşturma yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Patlamayla ilgili şu an 16 kişinin gözaltında sorgusu sürüyor. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında olayın büyük bölümü çözüldü. Buna göre, bombalı saldırının organizasyonunu Vahit Kılıç’ın yaptığı belirlendi. Kılıç’la beraber 4 kişi, her yerde aranıyor. Patlama yerinde bulunan bir bacağın Kılıç’a ait olabileceği iddia edilmişti. Bu kapsamda Kılıç’ın ailesinden DNA örneği alındı, ancak bu parçayla eşleşmedi. Savcılık, “kilit isim” olarak nitelendirdiği Vahit Kılıç’ın kaçtığını düşünüyor.

9 suç kaydı var

Şanlıurfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olan Kılıç, bombalı saldırıda kullanılan aracı Viranşehir’de bir galeriden satın aldı. 25 Şubat günü, bombacı Seher Çağla Demir ile birlikte Ankara’ya gelen Kılıç, Tekirdağ’dan çocukluk arkadaşı oldukları Özgür Ünsal’ın annesiyle kaldığı Öveçler’deki eve yerleşti. Vahit Kılıç’ın yağma ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan 9 suç kaydı bulunurken, PKK terör örgütüyle ilgisine ilişkin bir bulguya ulaşılamadı.

Kılıç, Demir ve Ünsal, daha sonra 9 Mart’ta Gaziosmanpaşa Mahallesi, Boyabat Sokak’ta kalmaya başladılar. Zanlılar, olay yerinde keşiflere de burada kalırken çıktı. Ankara genelindeki MOBESE kameralarını tarayan polis, patlama öncesinde üçlünün görüntüsüne Çamlıdere’deki otobanın MOBESE’sine takıldı. Soruşturma kaynakları, zanlıların patlayıcıları Çamlıdere, Kazan veya Kızılcahamam’da araca yükledikleri tezi üzerinde duruyor. Bu kapsamda üç ilçede çok sayıda operasyon düzenlendi. Boyabat Sokak’taki evi kiralayan ve olayda rolü büyük olan bir kişi emniyette sorguya alındı.

Üzerinde de bomba vardı

Diğer yandan patlama günü incelenen kamera kayıtlarına göre bombalı aracı Özgür Ünsal kullanıyordu. Seher Demir ise şoför koltuğunun yanında oturuyordu. Otomobilin yanı sıra Demir’in üzerinde de patlayıcı vardı. Patlamayla birlikte Seher Demir paramparça oldu. Demir’in kolu, Milli Eğitim Bakanlığı binasının üzerinde bulundu. Patlamanın şiddetiyle Özgür Ünsal’ın sağ tarafı büyük oranda parçalanırken cesedi Atatürk Bulvarı ortasındaki su havuzunda bulundu. Yapılan araştırmada hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunan Seher Demir’in emniyetin yüz tanıma sistemine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Buna karşılık Demir’in Ankara’da yüz tanıma sistemi olan kameraların önünden geçmesine karşın nasıl fark edilmediği soru işareti yarattı.

Bombalı aracın fotoğrafı ortaya çıktı

Kızılay'da 37 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda kullanılan bomba yüklü aracın, saldırıdan önce çekilden en net fotoğrafı ortaya çıktı. Milliyet'te yayımlanan fotoğrafta, 34 HGH 44 plakalı beyaz renkli BMW görülüyor. Uzmanların incelemesi sonunda PKK’lı Demir, Kılıç ve Ünsal’ın fotoğrafın çekildiği sırada araçta oldukları belirlendi.