Sözcü 'Erdoğan'ın istediği' gibi çıktı: Başkanlık Türkiye'yi uçurur, en güvenli kent Ankara!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara saldırısı sonrası "Batsın senin başkanlığın" manşetine "paçavra" sözüyle tepki gösterdiği Sözcü gazetesi, bugün "Başkanlık sistemi Türkiye'yi uçurur" manşetiyle çıktı.

"Muhalif basına paçavra diyen Erdoğan, yeni terör yasasıyla, silahla kalemi, teröristle gazeteciyi aynı kefeye koyacak" diyen Sözcü, "İşte böyle bir Sözcü okumak istiyor" diyerek ironi ile hazırladığı birinci sayfayı okurlarına sundu. Sayfada, "Türkiye'nin en güvenli kenti Ankara çıktı", "Muhtarlardan sevgi seli", "AK Parti sonunda Rusya lideri Putin'e diz çöktürdü", "Emekliler Paris'e tatil yapmaya gitti" gibi başlıklarla haberler hazırlandı. Birinci sayfanın sonuna bir not düşülerek, "Sözcü asla böyle olmayacak. Gerçek Sözcü için sayfayı çevirin" dendi.

İşte Sözcü'nün bugünkü birinci sayfası: