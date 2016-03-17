Ankara saldırısındaki ihmal iddiaları için başmüfettişler incelemelerde bulunacaklar

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın talimatıyla harekete geçen mülkiye ve polis başmüfettişleri Ankara'da 37 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili güvenlik ve istihbarat açığı olup olmadığını araştıracak. Müfettişler, 17 Şubat'taki saldırı sonrası uygulamaya konulan güvenlik konseptine rağmen ikinci patlamanın nasıl önlenemediği soruşturulacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın talimatıyla mülkiye ve polis başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişler, saldırıda güvenlik ve istihbarat zafiyeti olup olmadığı, saldırının neden önlenemediği, istihbarat birimleriyle, güvenlik güçlerinin bu noktada ihmalinin olup olmadığını araştıracak. Müfettişler, 17 Şubat’taki Merasim Sokak saldırısının ardından uygulamaya konulan yeni güvenlik konseptine rağmen ikinci patlamanın nasıl önlenemediğini, bomba yüklü aracın sivil araçlara kapalı olan otobüsler için oluşturulan cebe girerken nasıl fark edilmediğini de soruşturacak.

Neden önlenemedi?

Müfettişler, 19 Şubat’ta satın alınan ve 20 Şubat’ta Şanlıurfa’dan ayrılan aracın Gaziantep, Hatay, Suriye sınırı, Diyarbakır ve Ankara’da son bulan güzergahıyla ilgili güvenlik birimleri ve kamu görevlilerinin ihmalini bulunup bulunmadığıyla ilgili de rapor hazırlayacak. Aracın Ankara’da bulunduğu 15 günlük süreçte de nasıl fark edilmediği, saldırıyla ilgili istihbarat bilgisi olup olmadığı, istihbarat varsa neden bu saldırının önlenemediği sorularına da yanıt aranacak. Hazırlanacak rapor, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sunulacak ve müfettişlerin raporları doğrultusunda ihmali olan kamu görevlilerinin açığa alınıp alınmayacağına karar verilecek.

İçişleri Bakanlığı 17 Şubat’ta Ankara Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarına yönelik yapılan saldırıyla ilgili de inceleme başlatmıştı. 4 mülkiye ve polis başmüfettişinin çalışmaları devam ediyor.

Savcılık da soruşturuyor

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu da ihmal iddialarına ilişkin emniyet ve güvenlik görevlileri hakkında resen soruşturma başlattı. Canlı bomba Demir’in yüz tanıma sisteminde olmasına rağmen yakalanmaması, bu incelemesinin önemli bir unsuru olacak. Ankara Garı’ndaki saldırıdan sonra savcılık, soruşturma açmamış; mağdur ailelerin dilekçelerini işleme koymamıştı.