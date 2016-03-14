Başbakan: Saldırıyı yapan terör örgütüne dair somut bilgiye ulaştık

Ankara Kızılay'da 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Eldeki ilk verilere, saldırının gerçekleştiği mekanda elde edilen bulgulara ve yapılan istihbarat analizlerine dayanarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne dair somut bilgilere ulaşılmıştır. En kısa zamanda, büyük bir titizlikle sürdürülen soruşturmalar kesin neticeye ulaştırılacak ve kamuoyumuzla paylaşılacaktır" dedi.

Davutoğlu, Kızılay'daki terör saldırısına ilişkin yayımladığı taziye mesajında, akşam saatlerinde, seyir halindeki bombalı bir araçla Ankara Atatürk Bulvarı'nda otobüs bekleyen sivil vatandaşlara yönelik bir terör eylemi gerçekleştirildiğini belirtti.

"Bu alçak saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine, yakınlarına ve bütün vatandaşlarımıza sabır ve metanet diliyorum. Otobüs bekleyen sivilleri hedef alacak kadar gözü dönmüş bu insanlık ve vicdan yoksunu katilleri, ülkem, milletim ve hükümetim adına lanetliyorum" diyen Davutoğlu, mesajında, şunları kaydetti:

"Eldeki ilk verilere, saldırının gerçekleştiği mekanda elde edilen bulgulara ve yapılan istihbarat analizlerine dayanarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne dair somut bilgilere ulaşılmıştır. En kısa zamanda, büyük bir titizlikle sürdürülen soruşturmalar kesin neticeye ulaştırılacak ve kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Bu menfur saldırı bütün Türkiye'ye yapılmıştır ve huzurumuzu, birliğimizi, demokrasimizi hedef almaktadır.

Ülkemiz zorlu ve istikrarsız bir coğrafyada çok yönlü terör saldırılarına hedef olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da milletimizin birlik ve huzuru için terörle yürüttüğü mücadeleyi büyük bir kararlılıkla sürdürecek ve ülkemizi hedef alan hain odakları en ağır biçimde cezalandıracaktır."