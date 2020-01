"Ciddi bulgular var" diyen İçişleri Bakanı, Ankara saldırısını düzenleyen örgütün bugün açıklanacağını söyledi

Ankara Kızılay'da resmi açıklamaya göre 34 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin yaralandığı saldırının ardından toplanan güvenlik zirvesi 1 saat 20 dakika sürdü. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ güvenlik zirvesinin ardından açıklama yaptı. Efkan Ala, "Bu saldırı sonucunda yapılan tahkikatlarda ciddi emarelere ulaşılmış, ciddi bulgular elde edilmiştir. Ama kesin olarak yapan örgüt, sonuçlar tamamen bitirilip tamamlanınca açıklanacaktır. Sanıyorum yarın bu araştırmalar neticelendirilir" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, "125 yaralımızdan 19'unun durumu ciddi. 7 hastamız ameliyatta. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren 112 ambulans hizmetleri anında müdahalede bulundular. 24 hastanemize yaralılar sevk edildi. şu anda 14 hastanemizde yaralılar var. Tüm yaralılarımızın bilgilerine 184 hattında ulaşabilirler. Olay yerinde, ölen sayısı 30 oldu. 4 kişiyi hastanede kaybettik. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. Milletimizin birlik ve beraberliği bu olayların üstesinden gelebileceğimizin en büyük garantisidir. Eylemi yapanlardan ziyade, bu zihniyeti lanetliyorum. Böyle bir eylemi yapanlar zaten gidecekleri yere gittiler. Rabbim inşallah, önümüzdeki süreçte milletimizi bu tür eylemlerden korumasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bakan Ala, şunları söyledi:

"Ankara'da, Kızılay'da, otobüs durağında bekleyen sivil vatandaşlarımıza seyir halinde, patlayıcı yüklü bir araçla terörist saldırı düzenlenmiştir.

"Bu terörist saldırıyı yapanları milletçe lanetliyoruz, bunu yapanların hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını tekrar söylüyoruz. Bu tür saldırılar, milletin azim ve kararlılığını ortadan kaldıramayacaktır.

"Bu saldırı sonucunda yapılan tahkikatlarda ciddi emarelere ulaşılmış, ciddi bulgular elde edilmiştir. Ama kesin olarak yapan örgüt, sonuçlar tamamen bitirilip tamamlanınca açıklanacaktır. Sanıyorum yarın bu araştırmalar neticelendirilir. Kesin kanaate varıldıktan sonra, bulgular tamamlandıktan sonra saldırganı açıklayacağız. Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

Terör, bu milletin ayağına pranga olmaktan bertaraf edilecektir. Türkiye, vakur duruşla ve etkili bir şekilde terörü ayağından söküp atacaktır. Ben bütün vatandaşlarımıza, vefat eden allahtan rahmet diliyorum. Onlar bizim şehitlerimizdir, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimize buradan, huzur ve güvenleri için ortaya koyduğumuz mücadelenin devam edeceğini ve sonuçlandırılacağını söylemek istiyorum. Milletimiz, birçok meselenin bizler tarafından nasıl çözüldüğünün şahididir. Türklerin hedeflerini engellemeye yönelik, bu tür saldırılarla Türkiye'nin yolunu kesmeye çalışanlar bilsin ki, ülkemizin yolunu kesemeyeceklerdir. Türkiye, kararlılıkla yolunda yürümeye devam edecektir.

"Terör saldırıları yüzde yüz engellenemez"

"Son derece ciddi bir şekilde bu tür araçlarla, bu tür terörist saldırı olabilme ihtimalleriyle, hepsini dikkate alarak mücadele ediyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz. Seyir halinde, patlayıcı yüklü araçla yapılmıştır bu saldırı. Her türlü ihtimali dikkate alan genelgeler yayınladık, ama maalesef dünyanın her yerinde terör yüzde 100 engellenebilen bir olay değil. Vatandaşlarımız bilsinler ki, her türlü tedbiri alacağız. "

"En az ikisi saldırgan 34 kişi hayatını kaybetti"

Güvenlik Zirvesinin ardından açıklama yapan Müezzinoğlu'nun konuşmaları şöyle:

