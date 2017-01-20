Başbakan: Kılıçdaroğlu ilk zamanlardaki sert söylemleri yerine daha bir demokratik

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği teklifiyle ilgili konuşmak için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle özel bir görüşme gerçekleştirmesine ilişkin olarak "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu değişikliğe karşı olma anlamında demokratik kurallar içerisinde neler yapılabileceğini kendi tabanına göstermesi gayet doğal. İlk zamanlardaki sert söylemlerini daha bir demokratik şekilde dillendirmeye başladı" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den kritik görüşme sonrası ortak açıklama

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre, medyanın Ankara temsilcileriyle Meclis'te sohbet eden Yıldırım, soruları özetle şöyle yanıtladı:

"Toplumsal kutuplaşma olmaz"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme, MHP seçmenini referandumda meydanlarda etkilemeye dönük, ‘Üzerime düşeni yaptım, ama ikna edemedim’ gibi bir taktik hamleyi içeriyor mu sizce?

Doğrusu bir taktik hamlenin, MHP seçmeni üzerinde etkisi olmaz. Böyle bir taktik hamle olacağı kanaatinde değilim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu değişikliğe karşı olma anlamında demokratik kurallar içerisinde neler yapılabileceğini kendi tabanına göstermesi gayet doğal. Dikkat ederseniz ilk zamanlardaki sert söylemlerini daha bir demokratik şekilde dillendirmeye başladı. Bu iyi bir gelişme. Vatandaşın kararını etkilemeye yönelik söylemler demokrasinin bir güzelliğidir. Herkes derdini anlatacak. AK Parti, MHP olarak meydanlarda anlatacağız. HDP ve CHP de aleyhte kampanya yapacaktır. Toplumsal kutuplaşma ve husumete dönüşmesi söz konusu olmaz. Demokratik yollarla 19. kez anayasa değişikliği yapıyoruz. Yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiriyor. Ufak tefek şeyleri dışarıda tutarsak, gayet demokratik geçti.

"Terör ekonomiden daha önemli"

Sizce vatandaşın tavrında ne belirleyici olacak?

Türkiye gündeminin şu anda iki konusu var: Terör ve ekonomi. Terörün ülkemiz için ekonomiden çok daha hassasiyet arz ettiğini görüyorum. Terörle mücadeleye destek yüksek. Türkiye genelinde de, Güneydoğu’da, Doğu’da da kayda değer ölçüde destek var. Bizim için önemli bir güç kaynağı.

Fethullah Gülen’in suikastlarla ilgili bazı sözleri oldu, bununla ilgili tedbir alınıyor mu?

Gizemli laf ediyor. Şifreli konuşmayı seviyor.

ABD’yle ilişkiler için üç adım

Yeni Amerikan yönetimi Gülen’i iade eder mi?

Yeni ABD yönetiminin, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için üç somut adım atması gerekiyor.

1- FETÖ’nün başını iade etmesi lazım. Hukuki süreci hızlandırmalı.

2- PYD, YPG ile işbirliğini, silah vererek desteklemeyi bırakması lazım. Bir terör örgütü ile bir diğer terör örgütü yok edilemez. ABD yıllardır NATO’da ortağımız. Terörle mücadele yapacaksa yanlış muhataplarla yapmamalı, Türkiye ile yapması lazım. Yeni yönetimin bu düşüncede olduğunu işitiyoruz.

3- Türk halkının ABD konusunda çok olumsuz algısı var. 15 Temmuz’da derinleşen bu algıyı düzeltmek için gözle görülür adımlar bekliyoruz.

Reina saldırganı arkasında bir istihbarat örgütü, yabancı gizli servis var mı?

Soruşturma devam ediyor, bunun için şu anda erken. Emniyet güçlerimiz yakalanan teröristi konuşturmaya çalışıyorlar.

"FETÖ sıyrılmak istiyor"

Rus büyükelçi suikastı ile ilgili yeni bir gelişme var mı?

Bir takım şeyler var. FETÖ’cüler El Nusra’nın yaptığını göstermeye çalışıyor. Ama ilk günden El Nusra açıklama ile yalanladı. FETÖ’cülerin bu işten sıyrılma gayreti var.

"Anketi kendim yapsam inanırım"

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum konusunda anketler ne diyor?

Ben anketleri kendim yaparsam inanırım.

Sizin anketiniz ne diyor?

Bir sıkıntı yok.

Referandum sürecinde tehdit olursa, mitingler yapılır mı?

Tehdit her yerde var. Hiçbir ülke güvenli değil. Avrupa’dakilerin rahat mı olduğunu düşünüyorsunuz?

MHP ile birlikte miting yapar mısınız?

Bunları konuşmadık, konuşmadığımız bir şey hakkında fikir yürütmemiz olmaz.

"Danışmanımı davet ettiler"

Donald Trump ile yakında temas oldu mu?

Danışmanım İhsan Durdu’yu devir teslim töreni için davet ettiler.

Trump, Barack Obama’dan daha mı olumlu olacak?

Verdiği mesajlar öyle, bekleyelim, vaziyeti görelim. Ama mesajları olumsuz değil. Tarzın değişeceğini düşünüyorum. ABD yönetiminin Suriye, Irak politikalarındaki olumsuz tutumunun değişeceğini düşünüyorum. Bölgedeki varlığının etkisizleştiğini söylüyorlar. Bu bölgedeki gelecek politikalarda, Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor. Bunlar güzel şeyler.