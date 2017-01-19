Bahçeli: Referandum kampanyamızı evet üzerine kuracağız

MHP Lideri Devlet Bahçeli, referandum için "Kampanyamızı evet üzerine kuracağız" açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Halkımızın evet diyeceğine eminim"ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok. Kasıtları AK Parti içindeki MHP kökenli vekillerse, onlar zaten AK Parti içinde" dedi.

Bahçeli, Anayasa değişiklik teklifi için, "Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır. Referandum kampanyamızı evet üzerine kuracağız. Teklifin referandumda halkımız tarafından kabul göreceği inancındayım" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarının tam metni ve kendisine yöneltilen sorular şöyle:

Anayasa değişiklik süreci başladıktan sonra TBMM’de gerek komisyonda gerek Genel Kurulda görüşülme sırasında akşam Tv’lerde araştırmacı yazar olarak konuşma hakkı elde edenlerin değerlendirmelerinden MHP’ye karşı haksız bir suçlama yapılmaktadır. MHP milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda inanmış olduğu yolda bir anayasa değişikliği gerçekleştirme kararı alınca bu karar sırasında herhangi bir anlaşma pazarlık vesaire gibi bir takım değerlendirmelere muhatap olacak bir parti değildir.

O bakımdan bu pazarlık konusunun özellikle CHP’nin Grup Başkanvekillerinin İzmir milletvekillerinden birisi bir de Deniz Baykal beyin konuşmaları sırasında üzerine yapmış olduğu vurgulamalar var bunları şiddetle reddediyorum ve kınıyorum.

Sayın Başbakanın gelecek ile ilgili yapmış olduğu bir değerlendirme sorunuza gelince öyle bir soruya şu aşamada cevap verebilecek durumda değiliz çünkü anayasa görüşmeleri sırasında hiçbir maddenin gündeme alınıp üzerinde çalışma yapıldığı sırada gelecekle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır. Görüşler ileri sürülmemiştir.

Zannederim dünkü açıklama itibariyle karanlıkta göz kırpmışlar bizim haberimiz yok. Bunu söyleyebiliyorum. İkincisi olarak Ak Partinin içinde MHP kökenli milletvekilleri var eğer onları kastetmişler ise o zaten AKP’nin kendi meselesidir onların yorumlamaları çok geride kalmıştır. Eğer o şahsiyetleri değerlendirme gibi bir ihtiyaç hissediyorlarsa o AKP’nin bileceği bir konudur. O tür bir tasarrufa saygı duyarız tekraren söylüyorum karanlıkta göz kırpılmışsa MHP’nin haberi yok bundan anlaşıldı mı efendim.

-Haberdar olduktan sonraki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Pazarlık anlamı taşıyabilecek mevcut anayasa değişikliğini gölgeleyebilecek herhangi bir yaklaşımı kabulümüz mümkün değildir . Bugün veya yarın farketmez bahse konu 2019 ise daha 3 sene var kim öle kim kala.

2.turu nasıl değerlendiriyorsunuz?

1. turdaki genel eğilim 2. turda da aynısıyla devam etmektedir. Bunun yorumu şudur anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır onun da tarihini zannediyorum siyasi iktidar belirler.

MHP nasıl bir kampanya yürütecek birlikte bir kampanya yürütecek misiniz?

İçeride evet diyoruz kamuoyunda millet huzurunda da evet deriz kampanyamız evet üzerine kuruludur.

-Açık oy kullanılması?

Zaten uzun zamandan beri bazı CHP sözcüleri açık oyla ilgili tartışma yaratıyor bütün tercihlerin netleştiği dönemde gizli oylamayı nerede yaparsanız yapın hücre de yapsanız onun tercihi belliyse o bir anlamda açık oy demektir. Sadece deve kuşu gibi kafamızı kuma gömmenin bir manası yok. Ben gidiyorum perdeyi çekiyorum oyumu da kullanıyorum benim oyum evet bunu ister herkes görsün ister görmesin bunun açığı kapalı yok.

-Anayasa ve iç tüzük ihlali değerlendirmeleri yapılıyor?

Efendim yapılabilir söylenir muhalefet olarak herkes bir şey söyle biz de zaman zaman bir şeyler söylüyoruz.

-AKP ile birlikte bir kampanya söz konusu mu?

Biz iki ayrı tüzel kişiliğiz bizim kendi üslubumuza göre evet diyeceğimiz söylemlerimiz olur.

-Sabahlara kadar süren mesai var bu tempo?

Bizde yorgunluk hissi yok bugün ileriki günlerde herhalde

-Referandum sonucu ?

Halkımız tarafından kabul edileceği inancındayım.

CHP görüşmesi?

Kemal Kılıçdaroğlu beyle çok samimi bir ortam içinde karşılıklı saygıya dayalı üslupla görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’te hem kendilerinin hem grup yöneticilerinin taşımış olduğu kaygılarını bir kez bize kendileri tekrarlamıştır biz de kendi düşüncemizi ifade etmişizdir. Onlar o kaygıyı devam ettirirken biz de sonuç almaya gayret gösteriyoruz.