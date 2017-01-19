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AKP'li milletvekili: Başbakanımız Davutoğlu'nun sağlam duruşu, duruşumuzdur

Eski Başbakan Davutoğlu "Cumhurbaşkanımıza metinle de takdim ettim; demokrasinin omurgası, koruma kalkanı Meclis'tir" demişti

19 Ocak 2017 21:42

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, TBMM’deki anayasa görüşmelerinin ikinci turu öncesinde “Kaygılarımı Cumhurbaşkanımıza metinle de takdim ettim; demokrasinin omurgası, koruma kalkanı Meclis'tir” açıklaması yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun sağlam duruşu duruşumuzdur. Selam olsun!” ifadeleriyle destek verdi.

Kocabıyık, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Sayın Davutoğlu'nun Yeni Şafak'taki açıklamasını en başta CHP'liler okumalıdır. Ak Parti bir dava ve şuur kalesidir. Selam olsun!” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesine söyleşi veren Davutoğlu,  "Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun detaylı bir metin takdim ettim. Bu bizim tarihi bir görevimiz. Özellikle kronikleşen sorunlarımızın çözümü açısından elzem olan siyasetin güçlendirilmesi, toplumsal eğilimlerin bütün çoğulculuğu içinde yansıdığı Meclis'in etkin ve güçlü kılınması ve Meclis ile Cumhurbaşkanlığı'nın daha verimli ve uyumlu çalışması için atılması gerektiğini düşündüğüm adımları açık ve ayrıntılı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza ilettim. Türkiye'de siyasi yapı itibari ile bakıldığında, demokrasinin omurgası, demokrasinin koruma kalkanı Meclis'tir" açıklaması yapmıştı. Davutoğlu, “Bizi CHP ile, başka partilerle karıştırmasınlar. Eskiden isimlerle, kanaatlerle anılan fraksiyonlar, gruplar, hizipler olurdu. AK Parti'de bunlar olmaz. Biz AK Parti'de hizipleşmeye, fraksiyona izin vermeyiz. AK Parti'nin bütünlüğü mutlak surette bu anlamda inşallah ikinci tur oylamalara da yansıyacaktır. Bu ülkede, nihai karar verici millettir” ifadelerini kullanmıştı. 

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