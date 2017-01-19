Kılıçdaroğlu, Bozdağ ve Gök’ün el ele tutuştuğu fotoğrafın hikayesini anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifinin oylamaları sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün elini tuttuğu tepki çeken fotoğrafın hikayesini anlattı. Kılıçdaroğlu "Bu fotoğrafın öyküsü şu: Levent Bey Adalet Bakanı'na dönerek, 'Sayın Bakan niye açık oy kullandınız?' diye sordu. Sayın Bakan da 'açık oy kullanmadım ne oy kullandığımı biliyorsunuz' dedi" açıklamasında bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Meclis'te Levent Gök ile Bekir Bozdağ'ın çekilen el ele fotoğrafın hikayesini anlattı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu fotoğrafın öyküsü şu: Levent Bey Adalet Bakanı'na dönerek, 'Sayın Bakan niye açık oy kullandınız?' diye sordu. Sayın Bakan da 'açık oy kullanmadım ne oy kullandığımı biliyorsunuz' dedi. Bu anlık bir fotoğraf. Partimin Meclis'teki performansından memnunum. Bütün milletvekillerimiz neredeyse günün 24 saati çalışıyorlar, mücadelesini veriyorlar. Yapılan düzenlemelerin yanlış olduğunu söylüyorlar."