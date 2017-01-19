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Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliğini AKP ve MHP olarak meydanlarda anlatacağız

Hükümet Sözücüsü:Referandum 2 ya da 9 Nisan'da yapılabilir

19 Ocak 2017 19:56

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklfinin referandum öncesinde  AKP ile MHP'nin birlikte meydanlara ineceğini ve anayasa değişikliğini anlatacağını söyledi.

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine konuşan Yıldırım, "Gayet tabii herkes her konuda anlaşamaz ama Meclis süreci tamamlandıktan sonra söylemler kampanyaya dönüşecek. Vatandaşın kararını etkilemeye yönelik söylemler, demokrasinin bir güzelliğidir. AK Parti, MHP olarak meydanlarda anlatacağız" dedi.

Referandumdaki kampanyanın kutuplaşmaya dönüşmesinin söz konusu olmayacağını söyleyen Yıldırım "Demokratik yollarla 19. kez anayasa değişikliği yapıyoruz. Yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiriyor. Ufak tefek şeyleri dışarıda tutarsak, gayet demokratik sınırlar içerisinde geçti. Böyle görmek lazım" diye konuştu.

Yıldırım, "MHP ile birlikte miting yapar mısınız?" şeklindeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bunları konuşmadık. Konuşmadığımız bir şey hakkında fikir yürütmemiz olmaz" dedi.

 

Kurtulmuş: Referandum 2 ya da 9 Nisan'da yapılabilir

 

Kanal 24 televizyonında konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise "1. ve 2. tur oylamalarda iradelerini ortaya koyan milletvekillerinin bundan sonra iradelerinin değişmesi mümkün görünmüyor" dedi.

Kurtulmuş, "Süreç böyle işlerse referandum 2 veya 9 Nisan'da yapılabilir" diye konuştu.

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