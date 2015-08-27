Başbakan Davutoğlu, bakanlık teklifini kabul eden Tuğrul Türkeş'le görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim hükümeti için yapılan bakanlık teklifini kabul eden MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'le Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldi. MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, partisinin "ahlaksız" olarak nitelendirdiği bakanlık teklifini kabul etmesinin ardından, parti üyeliğini askıya alan "tedbirli" olmak kaydıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Tuğrul Türkeş'in bakanlığı kabul etmesinin ardından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yadımcısı Semih Yalçın, "Davutoğlu, MHP'li Türkeş'i bakanlığa almış olmayacak; Türkeş'in MHP'yle bağı kesildi, ilişkileri askıya alındı" demiş ve Türkeş, disiplin kuruluna sevk edilmişti. Yalçın, CHP'li Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından, MHP'li bir ismin de benzer bir görüşme yaptığına dair iddialardaki ismin Tuğrul Türkeş olup olmadığı yönündeki soruyu da "Kendisi bunu kabul etmemişti ama bu gelişmeler, o ismin o olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor" cevabını vermişti.