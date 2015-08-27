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Ülkücü gazeteler Türkeş'in MHP'ye rağmen bakanlık teklifini kabul etmesini nasıl gördü?

Orta Doğu gazetesi, Tuğrul Türkeş'in sürpriz kararına bugünkü birinci sayfasında yer vermedi

27 Ağustos 2015 14:01

MHP'nin kurucu lideri "başbuğ" olarak anılan Alparslan Türkeş’in oğlu ve MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul etmesi Türkiye gündemine otururken, MHP'de büyük krize yol açtı. Partili milletvekillerine yapılacak teklifi "ahlaksız" olarak nitelendiren MHP'nin yayın organı olarak bilinen Orta Doğu gazetesi, Türkeş'in sürpriz kararına bugünkü birinci sayfasında yer vermedi. "Bakanlık teklifine MHP ve CHP'den ret" başlığıyla birinci sayfadan görülen haberde, Tuğrul Türkeş'in bakanlık teklifini kabul etmesiyle ilgili bilgi yer almadı.

Ancak gazetenin internet sitesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de isim vermeden "Vefa adamlıktır, utanma duygusudur; mirasyediler idrak edemez" sözleriyle ağır eleştiriler yönelttiği Türkeş'in, kesin ihraç talebiyle MHP disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.

Orta Doğu'ya kıyasla MHP lideri Bahçeli'ye daha muhalif duran Yeni Çağ gazetesi ise, haberi 1. sayfadan gördü. Yeni Çağ, "MHP'de Türkeş şoku" başlığıyla yayımladığı haberde,   Türkeş'in Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul ederek HDP'li milletvekilleriyle kabinede yer alma kararı, partide şok etkisi yarattı" ifadelerini kullandı. 

İşte Orta Doğu ve Yeni Çağ'ın bugünkü birinci sayfaları:

 

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