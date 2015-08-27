Türkeş, bakanlık teklifini kabulünden 4 gün önce konuşmuş: Seçilene hain diyecekler, ama devlet de sahipsiz!

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümeti için yaptığı bakanlık teklifine "evet" demesiyle siyaset gündemine oturan ve MHP'de krize yol açan MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in dört gün önce Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'e "yazılmamak kaydıyla" özel bir açıklama yaptığı ortaya çıktı.

Türkeş, o gün yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nun MHP'li milletvekillerine bakanlık teklifinde bulunması halinde parti içinde teklif götürülen isimlere "Neden siz?" sorusunun yöneltileceğini belirtiyor. "Seçilene hain diyecekler" diyen Türkeş, "Ama tabii, yani, bir de şu var ki; devlet de sahipsiz iki buçuk aydır. Onu yapmayalım, bunu yapmayalım; tamam da, ondan sonra da şu anda, iki buçuk aydır Türkiye’de bir siyasi iktidar yok" diye konuşuyor.

Murat Çelik, "Türkeş: Devlet sahipsiz kaldı" başlığıyla yayımlanan (27 Ağustos 2015) yazısında, Türkeş'le arasında geçen o görüşmeyi şöyle anlattı:

Her şey tamam da, devlet de iki buçuk aydır sahipsiz. İki buçuk aydır Türkiye’de bir siyasi iktidar yok.”

MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, geçici seçim hükümetinde bakanlık görevini işte bu gerekçeyle kabul etti.



Nereden mi biliyorum?



Anlatayım…



Tarih 23 Ağustos 2015.



Geçen Pazar günü yani…



Saat 16.22.



Telefonda, Tuğrul Türkeş ile konuşuyoruz…



- Sayın Türkeş, vaziyet netleşiyor… Cumhurbaşkanı yarın (geçtiğimiz pazartesi) önce Meclis Başkanı ile görüşecek. Geçici seçim hükümetinin sandalye dağılımı açıklanacak ve görünen o ki Başbakan Ahmet Davutoğlu, milletvekillerine bakanlık teklif edecek.



- Evet herhalde, öyle görünüyor.



- Sizden (MHP) de 3 isme gelecek bu teklif…



- Ben kimseyi görmedim, konuşmadım da ama bizim arkadaşlar bugün peşinen tepki göstermişler zaten. “Bunu kabul eden şerefsizdir” türünden…



- Evet. Şimdi zaten bu durum, CHP için de, sizin partiniz için de şöyle bir iç gündem oluşturmayacak mı? Başbakan’ın ismen bakanlık önerdiği kişiler, parti içinde bir ters bakışın muhatabı olmayacaklar mı?



- Kime geleceği belli değil şu anda o tekliflerin. “Biz vermiyoruz” diyor Devlet Bey. Ama tabii öyle olacaktır.



- Yani diğer 77 milletvekili, teklifin geldiği o üç kişiye, “Neden siz” diyecek öyle mi?

- Tabii canım, seçilene hain diyecekler. Ama tabii, yani, bir de şu var ki; devlet de sahipsiz iki buçuk aydır. (Bunu yazma da…)* Onu yapmayalım, bunu yapmayalım; tamam da, ondan sonra da şu anda, iki buçuk aydır Türkiye’de bir siyasi iktidar yok.



Bu haberin can alıcı noktası işte burası…



(*) Tuğrul Türkeş, dört gün önceki telefon görüşmemizde, “Her şey tamam ama devlet de sahipsiz kaldı” açıklaması için “Bunu yazma” dedi.



Ben de yazmadım doğal olarak.



Ancak şimdi, dün itibariyle durum değişti.



Şöyle ki…



Partisi tarafından ‘hain’ ilan edilmeyi göze alarak bakanlık görevini kabul eden Tuğrul Türkeş, şimdi kamuoyuna bu kararının gerekçesini zaten kendisi açıklayacak.

Dolayısıyla, Pazar günü öğleden sonra telefonda bana söylediklerini, bugün itibariyle bizzat seslendirecek.



O yüzden, zannederim o cümlelerini bugün yazmamda, Tuğrul Türkeş açısından da herhangi bir sakınca kalmamıştır. Çünkü dediğim gibi, artık zaten kendisi bu gerekçe ile hareket ettiğini söyleyecek.



Bu arada, durum böyleyken bile, dün gün boyu aradım Türkeş’i.

Telefonunu sekreterine yönlendirmişti. Yazılı kısa mesajlarıma da yanıt gelmeyince, yukarıda izah ettiğim gerekçeyle, artık tam bir haber niteliği kazanan o sözlerini şimdi yazıyorum yeni bakanın.

Daha doğrusu, muhtemelen, MGK üyesi de olacak yeni Başbakan Yardımcısının.



Son bir not…



Geçici seçim hükümetinde bakanlık görevini kabul etmesiyle birlikte partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Tuğrul Türkeş, belli ki kısa süre içinde MHP’den ihraç edilecek.

Bu durumda, Türkeş’in 1 Kasım 2015 erken genel seçiminde Ak Parti ’den aday olmasına da şaşırmamak gerekiyor.



Bu son not, herhangi bir bilgi ya da duyuma dayanmıyor. Tamamen gazeteci öngörüsü. Tahmin yani.