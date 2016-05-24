Başbakan Binali Yıldırım hükümet programını açıkladı; ilk hedef başkanlık yolunda yeni yönetim sistemi

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazar günü görevlendirmesinin ardından dün jet hızıyla kurulan 65. hükümetin programını açıkladı. Binali Yıldırım, "Artık gün bugündür, yeni anayasa başkanlık sistemi de dahil olmak üzere yeni yönetim sistemini belirleyecek değişikliğik, 26. yasama döneminde AK Parti yönetimi olarak en öncelikli konumuz olacaktır. İlk defa millet iradesiyle gerçekleştirilecek anayasanın yapımında diğer partileri de görmeyi bekliyoruz yanımızda" dedi.

Binali Yıldırım, "Bölücü terör örgütü, paralel terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele devam edecek. Milletimizin birliğine, kardeşliğine halel getirecek gayrimeşru oluşuma izin verilmeyecek. Terör belası Türkiye’nin gündeminden kesinlikle çıkarılacaktır" diye konuştu.

Terörle mücadelede devam mesajı veren Binali Yıldırım, "​Terörle mücadele amaçlı devam eden operasyonlar vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği mutlak surette sağlanıncaya, sivil ve güvenlik güçlerimize silahlı saldırılar kalıcı şekilde önleninceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.



65. HÜKÜMET PROGRAMININ TAM METNİ

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

1 Kasım seçimlerinde milletimizin AK Parti’nin devamında güçlü bir irade ortaya koymuştur. 1 Kasım seçimlerinin asıl galibi Türkiye’dir. Sayın Ahmet Davutoğlu ve ekibini yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bir bayrak değişimi olduğunun altını çizmek isterim. Sözler her zaman yerine getirildi. Eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan bu kazanımları onun liderliğinde hep birlikte çalışarak geleceğe taşıyacağız. Bütün AK Parti hükümetleri gibi 65. Hükümet de hiç kuşkusuz tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek, tüm vatandaşlarımızın hükümeti olacaktır.

"Bölücü terör örgütü, paralel terör örgütü..."

AK Parti hükümetleri 14 yıl boyunca ülkemizde demokrasinin yerleşmesi, milli beraberliğin güçlenmesi için her türlü zorluğa rağmen çalışmıştır. Bundan sonra milli iradeye karşı oluşacak girişimi milletimizin kararlı duruşuyla birlikte aşacağız. Milli güvenliğimiz tehdit eden eski yeni tüm vesayet unsurlarıyla kararlı mücadelemizi devam edecek. Bölücü terör örgütü, paralel terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele devam edecek. Milletimizin birliğine, kardeşliğine halel getirecek gayrimeşru oluşuma izin verilmeyecek. Terör belası Türkiye’nin gündeminden kesinlikle çıkarılacaktır.

"Başkanlık dahil yeni yönetim sistemi..."

Artık gün bugündür, yeni anayasa başkanlık sistemi de dahil olmak üzere yeni yönetim sistemini belirleyecek değişikliğik, 26. yasama döneminde AK Parti yönetimi olarak en öncelikli konumuz olacaktır. İlk defa millet iradesiyle gerçekleştirilecek anayasanın yapımında diğer partileri de görmeyi bekliyoruz yanımızda. Bu tarihi sorumluluğu beraber yerine getirelim.

Hükümetimiz şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin geleceğini inşa etmeye devam edecektir. Her işte insanımızın mutluluğunu ön planda tutacağız. İcraatlerimizin ana gayesi insanların hayat standartlarını artırmak olacaktır.

Köklü dönüşümleri daha da ileriye taşıyacacağız. Daha güçlü bir Türkiye için ülkeyi zenginleştiren, adil paylaşımı önceliğe, demokrasiyi ileriye taşıyan uygulamalarla milletten aldığımız yetkiyi milletimiz için kullanacağız. Vatandaşlarımızın farklılıklarına saygı göstermeyi sürdüreceğiz.

"Altı temel alanda çalışacağız"

Ülkemizi daha da ileriye taşımak hepimizin sorumluluğudur. Barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlere sunmakta olduğum 65. hükümet programımız seçim programımız esas alınarak hazırlanmıştır. Bu program, ülkemizi dünyada hak ettiği konuma ulaştırmada önemli bir adım olacaktır. 6 temel alanda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Demokrasi ve adalet, eğitim, ekonomide köklü değişim değişim programları, kamu yönetimi, kamu maliyesi.

“4. sanayiye hız verilecek”

Üreterek büyüyen, istihdam oluşturan bir ülke olma konusunda daha rekabetçi bir ülke haline geleceğiz. ​2016'da uygulamaya giren eylem planımız hayata geçirilecektir. Milletvekilleri, gençlerimiz geleceğimizdir. Mesleki eğitim ve iş imkanlarının sağlanması öncelikli görevlerimizden birisi olacaktır. Bilgi toplumunu gerçekleştirmek amacıyla bilgi iletişim teknolojileri başta olmak üzere 4. sanayiye geçilmek için çalışmalara hız verilecektir. Ekonomik büyümeyi gerçekleşmeye devam edecektir.

Özel sektör yatırımlarını çok daha fazla destekleyeceğiz, bilim ve teknolojiye verdiğimiz önem de başta uzay olmak üzere yerli ve milli sanayimizi geliştirmek için çalışacağız. Finansmana uygun şartlarda erişimi kolaylaştıracağız. Özel sektörün ilgisinin yeterince çekmeyen kamu ve özel sektörde istihdam ağırlıklı projelere önem vereceğiz.

Antidemokratik ve hukuksuzluk oluşturan yargılamalar, insan haklarına karşı işlenen cürümler, birer birer ortadan kaldırılmıştır. Geçmiş hükümetler döneminde gerçekleştirdiğimizi demokrasi mücadelesi toplumun katkısıyla daha da ileriye taşınacaktır. Fikirlerini özgürce ifade edebildiği, refahtan hak ettiği payı aldığı emniyet ve huzur içerisinde yaşayan bir toplum olarak birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Millet iradesi tam anlamıyla tahkim edilecek, yeni anayasa ve sistemle birlikte Türkiye yeni TBMM iç tüzüğü, seçim kanunu da yürürlüğe konulacaktır. Devletin topluma kimlik biçme hakkının olmadığını ifade ederek vesayetçi zihniyetlerle sürekli mücadele içinde olmuştur. Bu dönemde etnik kimliği ne olursa olsun bağrına basan, demokratik bir ortak yaşam biçimi oluşturan anlayışı daha güçlü şekilde hayata geçireceğiz.

​Terörle mücadele amaçlı devam eden operasyonlar vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği mutlak surette sağlanıncaya, sivil ve güvenlik güçlerimize silahlı saldırılar kalıcı şekilde önleninceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Bütün AK Parti hükümetlerin programında çoğulcu anayasa vaadi hep bulundu. Sivil katılımcı, çoğulcu anayasa yapımında öncü olmaya kararlıyız.

Yeni anayasa cumhuriyetimizin insan hakları konusundaki kazanımları geleceğe taşımalı. 65. hükümet döneminde doğrudan anayasal sisteme bağlı kanunlar, seçim kanunları gibi güncelleştirilecektir. Hükümet sistemi tartışmaları uzun bir geçmişe sahiptir. Farklı siyasi partiler ve liderler hep sistem meselesini gündeme taşımış, başkanlık sistemini konuşmuştur. Bugün artık bir tartışmaları bir kenara bırakıp, halk tarafından seçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın fiili durumun anayasayla resmi ve hukuki bir statüye kazandırılması zaruret haline gelmiştir. Mevcut sistem içindeki tıkanıklığın Meclisimizde oluşacak uzlaşmalarla çözümü için birçok girişimde bulunulmuş ancak bugüne kadar maalesef ortak bir uzlaşma ortaya çıkmamıştır. Bu bakımdan seçimlerde söz verdiğimiz gibi bu konuyu gündemimizde tutmamak adına çalışmalar başlatacağız.

"Paralel terör örgütü ve uzantılarıyla hukuki mücadelemiz kesintisiz devam edecek"

Karar alma süreçlerinin hızlandığı bir yeni sistem ön görülmektedir. Güvenlik yaklaşımımız, vatandaşa güvenlik kapsamında ele alınacak, yeni bir yaklaşım ön plana çıkacaktır. Özgürlüklerin hukukun çerçevesinde yaşanmasına yönelik prensibimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bölgesel teröre destek veren odaklarla kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duruş ve mücadele hukukun üstünlüğü temel alınacak. Masum vatandaşların zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilecektir.

Paralel terör örgütü ve uzantılarıyla hukuki mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Hiçbir kişi veya kesimin devletle bilek güreşi tutuşmasına asla izin verilmeyecektir. Vatandaşın denetleyen gözüyle siyasi sahiplenme, iş ve yaşam kalitesini sürekli artıracağız. Kamuda insan gücü planlaması yapacağız. E- Devlet uygulamasını özendirilecek, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüştürülme çabaları devam edecektir.