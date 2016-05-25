Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazar günü görevlendirmesinin ardından bugün jet hızıyla kurulan 65. hükümetin programını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni Anayasa, Başkanlık Sistemi de dahil olmak üzere, yeni yönetim sistemini de belirleyecek değişiklik behemehal 26. Yasama Dönemi'nde AK Parti Hükümeti olarak bizim en öncelikli konularımız arasında yerini alacaktır." dedi.



İşte 65. Hükümet programının tam metni

"Bugüne kadarki seçimlerde siyasi partiler hep yeni bir anayasa vaadinde bulundular. Ancak bu vaatler ne yazık ki rafa kalkmış, milli iradenin seçtiği bu Meclis maalesef yeni anayasayı bir türlü başaramamıştır. Artık gün bugündür. Yeni Anayasa, Başkanlık Sistemi de dahil olmak üzere yeni yönetim sistemini de belirleyecek değişiklik behemehal 26. Yasama Dönemi'nde AK Parti Hükümeti olarak bizim en öncelikli konularımız arasında yerini alacaktır. İlk defa millet iradesiyle gerçekleştirilecek bu anayasanın yapımında diğer siyasi partilerin de yanımızda yer almasını bekliyoruz. Gelin, bu tarihi sorumluluğu birlikte yerine getirelim."

"İnsanımızın mutluluğunu ve refahını ön planda tutacağız"

Cumhuriyetin 100. yılına yürürken eğitimde, adalet sisteminde ve ekonomide yapılacak köklü değişikliklerin Türkiye'yi "üst gelir grubu" ve "en yüksek insani gelişmişlik seviyesi"ndeki ülke standartlarına ulaştıracağını aktaran Binali Yıldırım, "Hükümetimiz, şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin geleceğini inşa etmede kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla yapacağımız her işte öncelikle insanımızın mutluluğunu ve refahını ön planda tutacağız." dedi.

İcraatlarının ana gayesinin "İnsanların hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak ve refahını yükseltmek" olacağını vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin, Cumhuriyet tarihinde hiçbir partiye nasip olmamış bir kurumsal sürekliliğe ve icraat tecrübesine sahip bulunduğunu kaydetti.

Yıldırım, "14 yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlar ve köklü dönüşümleri daha da ileriye taşıyarak, 2023 hedeflerine yürüyüşümüzü güçlü ve kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönemde, daha güçlü bir Türkiye için, ülkeyi zenginleştiren, vatandaşlarımızın refahını artıran, adil paylaşımı önceleyen, demokrasiyi daha da ileriye taşıyan uygulamalarla, milletimizden aldığımız yetkiyi, milletimiz için kullanacağız." diye konuştu.

"Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Tüm vatandaşlarımızın bu anlamda inancına, diline, kültürüne, değerlerine, yaşam tarzına ve diğer tüm farklılıklarına saygı göstermeyi sürdüreceğiz." diyen Yıldırım, insani kalkınmayı esas alarak, hak ve özgürlüklerin alanını genişletmeye devam edeceklerini vurguladı.

Dış Politika

21. yüzyıl şartlarında, ülkeyi daha da ileriye taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Yıldırım, "Bu sorumluluktan hareketle, köklü geçmişimizden güç alarak bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Dış politikadaki hedefimiz, Türkiye'nin bölgesinde barış ve kardeşliği daim kılacak politikaları kararlılıkla sürdürülmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet programının, 10. Kalkınma Planı ve Seçim Beyannamesi'ndeki taahhütlerin esas alınarak hazırlandığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu program, ülkemizi bölgesinde ve dünyada hak ettiği konuma ulaştırmada önemli bir kilometre taşı olacaktır. Ülkemiz, AK Parti hükümetleriyle birlikte başlayan istikrar ve güven ortamı sayesinde bölgesel ve küresel krizlerden en asgari ölçüde etkilenmiş, birçok ülkenin aksine büyümesini, kalkınmasını sürdürmeyi başarmıştır. Bundan böyle ülkemizi, küresel ve bölgesel anlamda istikrar ve güven adası haline getirmek için gösterdiğimiz bu başarıyı, 65. Hükümet döneminde de güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Reform ve icraatlarımız, insan odaklı bir anlayışla, yatırım, istihdam ve üretimi önceleyen, refahın daha adil paylaşımını öngören bir Türkiye hedefine hizmet edecektir.

Bu bağlamda 6 temel alanda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bunlar, demokrasi ve adalet, eğitim, reel ekonomide köklü değişim. Öncelikli dönüşüm programları, kamu yönetimi ve kamu maliyesidir. Vatandaşlarımız için olmazsa olmaz olan insan hak ve hürriyetleri ile adaleti daha ileriye taşımak, ekonomik ve sosyal gelişmemiz için vazgeçilmez bir hedeftir. Türkiye'nin gerçek mukayeseli üstünlüğü, genç ve dinamik nüfusudur. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak eğitimde fırsat eşitliğinde ve herkesin eğitim imkanlarına erişimi konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. Önümüzdeki dönemde eğitimde uzmanlaşmaya ve her seviyede kaliteyi daha fazla hız vereceğiz. Üreterek büyüyen, istihdam oluşturan, ihracatı geliştiren bir ülke olma yolunda reel sektörü daha güçlü, daha rekabetçi yapacağız. Bu çerçevede, atacağımız adımlarla, üretim yapımızda ve ihracatımızda ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payını artıracağız. İş ve yatırım ortamı iyileşecek."

"Ulusal ve uluslararası doğrudan yatırımları teşvik edecek, destekleyecek ve tüm yatırımların ihtiyacı olan her türlü tedbiri zamanında alacağız." ifadelerini kullanan Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

" Kamuda zaman yönetimini esas alan etkin bir personel sistemini önemsiyoruz. Bu sayede, daha hızlı çalışan ve daha hızlı karar veren bir idari yapılanmayı gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimlerde, kamu kaynaklarının ülke ve millet menfaati için kullanımını temin edecek düzenlemeleri süratle gerçekleştireceğiz. Bütün bu alanları kapsayan 'öncelikli dönüşüm programımızı' uygulamaya devam edeceğiz. Bu şekilde, tasarrufları, yatırımı, üretimi, ihracatı artıracak, daha yüksek oranda büyüme hedefini gerçekleştireceğiz. 2016 yılında uygulamaya konulan eylem planımız, hükümet programında yer alan öncelikler de dikkate alınarak hayata geçirilecektir."

"Dördüncü sanayi devrimine geçiş"

"Gençlerimiz geleceğimizdir. Gençlerimize mesleki eğitim ve iş imkanlarının sağlanması öncelikli görevlerimizden bir tanesi olacaktır." diyen Yıldırım, bilgi toplumunu gerçekleştirmek amacıyla bilgi-iletişim teknolojileri başta olmak üzere, dördüncü sanayi devrimine geçiş için gerekli çalışmalara hız verileceğini bildirdi.

65. hükümetin, siyasi istikrar ve güven sayesinde ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeye devam edeceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Bu dönemde de yatırımlara ve projelere odaklanarak, özel sektör yatırımlarını çok daha fazla destekleyeceğiz. Bilim ve teknoloji alanına verdiğimiz önemle, başta uzay, havacılık ve savunma sanayi olmak üzere, yerli ve milli sanayimizi güçlendirmek için gerekli adımları atacağız." dedi.

Bir taraftan üretken yatırımlara alternatif finansman imkanları sağlarken, diğer taraftan da finansmana uygun şartlarda erişimi kolaylaştıracaklarını bildiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Özel sektörün ilgisini yeterince çekmeyen bölgelerde kamu ve özel sektörün işbirliğiyle istihdam ağırlıklı proje ve yatırımlara öncelik vereceğiz. Böylece bölgesel kalkınma farklılıklarını asgari düzeye indirecek girişimleri güçlendireceğiz. Bütün bunları gerçekleştirerek milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirebilmemiz için Meclisimizin ve milletimizin desteğine duyduğumuz güven tamdır."

Yıldırım, önümüzdeki dönemde hastanelerde nitelikli yatak oranı arttırma projesinin devam edeceğini belirterek, koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılmaya devam edileceğini, sağlıklı yaşam kültürünün teşvik edileceğini, evde sağlık hizmetlerinin geliştirileceğini ve bioteknolojik ürünlerde yerli üretimi arttıracaklarını kaydetti.

Aile Sosyal Destek Programı

Yıldırım, 65. Hükümet olarak aile kurumunu güçlendirmeyi, çocukların ve diğer aile bireylerinin nitelikli bir şekilde yetişmelerini sağlamayı ve genç nüfusu devam ettirmeyi, insan merkezli kalkınma politikasının ana ekseni olarak gördüklerini söyledi.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız kaliteli bir aile ortamında büyürken, ruhen ve bedenen sağlıklı bir biçimde yetişecekler, topluma dinamizm kazandıran nesiller oluşturacaklardır" diyen Yıldırım, bu amaca yönelik olarak Aile Sosyal Destek Programının alt yapısının tamamlanacağını ve yeterli sayıda nitelikli personelin yurdun her tarafında istihdam edileceğini vurguladı.

Yıldırım, çocuklar için ihtisaslaşmış rehabilitasyon sistemine geçileceğini, suçun mağduru veya suça sürüklenen çocukların en süratlı şekilde topluma kazandırılması çalışmalarının gerçekleştirileceğini, yaşlıların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımı için ise Yaşlanma Ulusal Uygulama Programı'nın daha etkin bir şekilde hayata geçirileceğine dikkati çekti.

Yoksul ailelere ücretsiz internet

65. Hükümet döneminde de yoksulluğu azaltma ve sosyal koruma politikalarını sürdüreceklerine işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sosyal hizmet ve yardım kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini arttıracağız. Bu anlamda aile birliği sistemini hayata geçireceğiz. Sosyal yardım ile istihdam arasındaki bağı güçlendireceğiz. Yoksul ailelere belirli standartlarda ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız. Engelli yaşam merkezleri oluşturacağız. Engellilere özel bilgi iletişim teknolojileri yazılım donanımlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

Yeni dönemde kadının bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz politikaları ve başlattığımız çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz. Başta erken çocuk dönemi eğitiminin gelişmesi olmak üzere kız çocuklarımızın eğitime devam etmelerinin teşvik edilmesi için gerekli tedbirleri alacak, kadın istihdamına yönelik geliştirilen istihdam teşviklerine devam edilecek. Kadın Girişimciliği Programı uygulamaya konulacak. Kadınlarımızın iş hayatına girişleri kolaylaştırılacak. Çalışma hayatında kadın erkek fırsat bilincini güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturucu programları arttıracağız. Kadınlarımız için iş ve aile yaşamını uzlaştırma politikalarını hayata geçireceğiz."

"Hedefimiz seçilme yaşını 18'e indirmektir"

Geleceğin, gençler olduğunu vurgulayan Yıldırım, gençler için seçme yaşını 18'e indirdiklerini, 65. Hükümet dönemindeki yeni hedeflerinin ise seçilme yaşını da 18'e indirmek olduğunu söyledi. Yıldırım, genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji isletme ve pazarlama gibi konularda muhtelif programların verileceğini, gençlere proje karşılığı 50 bin TL'ye kadar karşılıksız nakdi destek verilmeye başlandığını, kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlere de ayrıca 100 bin TL'ye kadar da faizsiz parasal destek vereceklerini kaydetti. Yıldırım, iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti getireceklerine işaret etti.

Binali Yıldırım, gençlerin sanatsal ve sporsal faaliyetlerini proje bazlı olarak destekleyeceklerini, gençlere internet erişimini ücretsiz olarak başlattıklarını ve bunu daha da yaygınlaştıracaklarını kaydetti. AK Parti hükümetleri olarak kültür ve sanat değerlerini muhafaza etmeyi, yeniden üretmeyi, gelecek nesillere kaliteli bir biçimde aktarmayı hedeflediklerini aktaran Yıldırım, "Kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören, herkesin kültür ve sanat faaliyetlerine katkıda bulunduğu ve erişebildiği estetik duygusu güçlü kültürlü bir toplum için çabamız aralıksız sürecek." dedi.

"Şehir müzelerinin kurulması tamamlanacak"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Fikri mülkiyet haklarının kurumsallaşmasına yönelik çalışmalara hız verilecek. Dilimizin, medeniyetimize uyumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlayacağız. Tiyatro, sinema, opera, müzik alanlarında yerli üretimi evrensel standartlarda teşvik etmeye devam edeceğiz. Kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde kullanıcı odaklı nitelikli kütüphanecilik hizmetlerinin verilebileceği özelliklere sahip yeni kütüphaneler ülkenin muhtelif yerlerinde açmaya devam edeceğiz. Şehir müzelerinin kurulması tamamlanacak. İllerimizin kültür ve sanat varlıklarının koruma altına alınması, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız.

Hükümet olarak sporu sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak görüyoruz. 65. Hükümet döneminde toplumumuzda spor yapma kültürünü yerleştirmeyi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğini arttırarak sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmayı, sporun her dalında daha fazla iş, gelir imkanları oluşturmayı hedefliyoruz. Milletimizin sporla olan ilişkisini izleyici konumundan çıkarıp, aktif sporcu bir konuma dönüştürmeyi önemsiyoruz. Ülkemizde 40'ın üzerinde sporcu kamp eğitim merkezi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilmesini gerçekleştirmektedir."

Çalışma hayatının önemine işaret eden Yıldırım, iş güvenliği ve kıdem tazminatı hususlarının tüm sosyal taraflarla görüşerek, çalışanın hak ve hukuku gözetilmek suretiyle birlikte çözüme kavuşturulacağını söyledi. Avrupa Birliği ve İLO standartlarını esas alarak oluşturulan iş sağlığı, iş güvenliği eylem planını hayata geçirmiş bulunduklarını belirten Yıldırım, yabancıların çalışma izinleriyle ilgili süreçleri basitleştireceklerine dikkati çekti.

Yıldırım, şunları vurguladı:

"Sosyal güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası bağlamında sürdürülebilir etkin çalışan bir sistem hayata geçirilmiştir. Toplum yararına çalışma programlarımızda ailesinde çalışan olmayanlara öncelik vereceğiz. Programlara mesleki eğitim boyutunu da ekleyeceğiz. Dar gelirli emeklilerin TOKİ marifetiyle konut edindirme imkanını arttıracağız. Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizde tasarruf eğilimini de güçlendireceğini düşündüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını desteklemeye devam edeceğiz."

Son 14 yılda üst-orta gelir grubuna yükseltilen Türkiye'yi, üst-yüksek gelir grubu ülkeler arasına getirmeyi hedeflediklerini belirten Başbakan Yıldırım, "Bu dönemde bir yandan makro ekonomik istikrar ve kazanımları güçlendirirken, bir yandan da sektörel dönüşümlere odaklanmak suretiyle, büyüme potansiyelini daha yukarıya çekeceğiz." ifadesini kullandı.

"Güven ve istikrar içerisinde üretim ağırlıklı büyüyecek olan ekonomimizin temelini nitelikli, girişimci, yenilikçi insanımız, bilgi ve teknoloji ile katma değeri yükselten işletmelerimiz oluşturacaktır." diyen Yıldırım, önümüzdeki dönemde ülkenin kalkınmasına daha fazla ivme sağlayacak yüksek katma değerli alanlara odaklanacaklarını, imalat sanayiinde yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlere dayalı bir biçimde dönüşümü gerçektireceklerini bildirdi.

Kamu maliyesinde uygulamakta oldukları mali disiplin ve bu çerçevede elde edilen başarıların ekonomik istikrar ve büyümeye önemli katkı sağladığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki dönemde de kamu gelir ve harcamalarında kalitenin artırılmasına aynı şekilde önem verilmeye devam edilecektir." dedi.

Kamu altyapı yatırımlarının ekonomide üretimin sağlıklı olarak gelişmesine, özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda pozitif dışsallık sağlayacak şekilde artıracaklarını anlatan Yıldırım, "Kamu eliyle yapacağımız nitelikli altyapıları, özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, kapasitesini artıracak, bir taraftan da verimlilik bazlı büyüme dinamiğine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Cari açığın azaltılması

Cari açığın kapatmanın en önemli yollarından birinin ihracatın artırılması olduğuna işaret eden Başbakan Banili Yıldırım, "İhracatı artırmakla kalmayacağız, aynı zamanda ihracatımızın kalitesini de artıracağız. Yani kilo başına ihracatımızın birim değerini 2 dolarlardan 10 dolarlara çıkaracak yüksek teknolojik değeri olan katma değerli ürünlere öncelik vereceğiz ve Türk imalatlarını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Para politikalarının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu anımsatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemde para politikası, finansal istikrarı da gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla uygulayacağımız, üretim, büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecektir. Dalgalı döviz kur rejimi devam edecek. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya devam edecektir. Finansal hizmetler alanında dinamik bir bakış açısı getireceğiz. Bu kapsamda finansal piyasalarda derinliğin artırılmasına önem verecek, halka açık şirketleri destekleyeceğiz. Finansal piyasaların gelişmesi, mali derinliğin artması için hayati önemde gördüğümüz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi mutlaka etkin bir şekilde hayata geçecek. Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturulacak."

Yatırımlara, uzun vadeli finansman sağlayan yatırım kalkınma bankacılığını teşvik edeceklerini bildiren Yıldırım, Kalkınma Bankası'nın stratejik sektörlerde yapılacak yatırımları uzun vadeli olarak fonlayacağını anlattı.

Yıldırım, KOBİ'ler ve nitelikli altyapı yatırımları başta olmak üzere, yatırım finansmanına yönelik, finansa erişimi kolaylaştıran, maliyeti düşüren tedbirler alacaklarını ifade etti.

"Mali disiplin kararlılıkla sürdürülecek"

Mali disiplinin 65'inci Hükümet'te de aynı kararlılıkla sürdüleceğini vurgulayan Yıldırım, "Bir yandan harcamalarımızda azami dikkati göstererek, israf engellenecek, diğer yandan da gelirlerimizin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırıcı tedbirler alacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım, kayıt dışılığın azaltılması yönünde çalışmaları da daha etkin hale getireceklerini bildirdi.

Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracaklarını belirten Yıldırım, sistemde "Otomatik katılım pilot uygulamasını başlatacaklarını, hayat sigortalarının ve uzun süreli özel sağlık sigortalarının gelişmesini teşvik edeceklerini kaydetti.

"Yatırımlar desteklenecek"

65. Hükümet döneminde yüksek ve istikrarlı büyüme için kamu yatırımlarının özel sektör kesim yatırımlarını tamamlayıcı ve bütünleyici bir bakış açısıyla devam edeceğine işaret eden Yıldırım, "Kamu yatırımlarını, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak, bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmede etkili bir araç olarak kullanacağız. GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi eylem planları kapsamındaki projelere hız verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu-özel iş birliği yöntemiyle başlatılan büyük projelerin tamamlanacağını bildiren Yıldırım, yeni otoyolları, yeni yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere, birçok alanda kamu-özel iş birliği çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolunun devamı olan Kınalı-Odayeri ve Sultanbeyli'den Akyazı'ya kadar 350 kilometrelik dört şerit gidiş, dört şerit geliş yolun yap-işlet devret modeliyle ihale edildiğini anımsatan Yıldırım, toplam 7 milyar lira tutarında bu büyük projenin, sadece 3,5 yıllık işletme süresi ile bağlandığını kaydetti.

Bu sırada, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, "ihaleyi kim aldı" diye sorması üzerine Başbakan Binali Yıldırım, "İhaleyi kimin aldığına bakar görürsünüz, herkesin gözü önünde. Merak ediyorsanız, karayollarına müracaat edin, ihaleyi kimin aldığını öğrenirsiniz." dedi ve ardından, "Musa, acele etme daha siftah, yeni başladı, niye sabırsızlanıyorsun? Bekle, daha çok muhabbetimiz olacak." diye espri yaptı.

Hükümetin temel önceliği olan üretim, büyüme ve istihdamın daha fazla ve daha nitelikli özel sektör yatırımlarıyla destekleneceğini vurgulayan Yıldırım, gerek yurt içi gerek uluslararası yatırımların artması için uygun ortam ve destekleyici mekanizmalara hız verileceğini belirtti.

"Gençlerimizin terör örgütünün ağına düşmesine engel olunacak"

İş ve yatırım ortamının gelişmesine yönelik dönüşüm programlarını hızlandıracaklarına dikkati çeken Yıldırım, hükümet olarak en önemli gördükleri alanlardan birinin de istihdam olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız yeni dönemde daha fazla işsize iş bulmak olacak. Bunun yolu da yatırımların hızlandırılması. Özellikle özel sektörün cazip bulmadığı alanlarda kamunun oluşturacağı özel mekanizmalarla oraya yatırım götürmesi ve istihdam alanı oluşturulması sağlanacak. Bu bağlamda Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere ülkemizin yatırım açığı bulunan bölgelerinde yeni bir programla devlet eliyle, özel sektör işbirliğiyle bu yatırımlar hayata geçirilecek, burada istihdam alanı oluşturulacak. Gençlerimizin terör örgütünün ağına düşmesine engel olunacak."

Bilim teknoloji ve yeniliğin ülkenin ekonomisinde kritik bir role sahip olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu alanlarda yapacağımız atılımların ülkemize rekabet üstünlüğü getireceğini ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlayacağını biliyoruz. Yeni dönemde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin daha da artırılmasına yönelik kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirecek ve etkinliği artırılacaktır." dedi.

Yıldırım, dışa bağımlılığının yüksek olduğu sektörlerde yerli ürün yerlileştirme ve millileştirmeye çok fazla önem vereceklerini belirtti. Bu bağlamda havacılık ve uzay sanayini oluşturacak altyapı çalışmalarının başlatıldığını, çok yakında Türkiye Uzay Ajansı Kuruluş Kanunu'nun TBMM gündemine getirileceğini bildiren Yıldırım, böylece yerli uyduyu, yerli uçağı ve yerli silah ve mühimmatı yapmak için önemli bir altyapıyı hazırlamış olacaklarını vurguladı.

Binali Yıldırım, "AK Parti iktidarları döneminde savunma sanayine yapılan yatırım 30 milyar doları aşmıştır. AK Parti iktidarlarından önce 2 milyar dolardı. AK Parti iktidarları döneminde yerlileştirme ve millileştirme oranı yüzde 20'lerin altındayken, bugün yüzde 50'lerin üzerine çıkmıştır. İşte gerçek yerli sanayi, milli sanayiyi desteklemek bu olsa gerek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, tarımsal desteklere ilişkin, bu destekleri şekillendirirken Türkiye'nin arz dengesi ve dış ticaret politikalarının dikkate alınacağına işaret ederek, tarımsal desteklemelerde ürün desteği, su potansiyeli uyumunu gözeterek sertifikalı üretim yöntemine geçileceğini, tarım sigorta kapsamını daha da yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Binali Yıldırım, sulanan arazi varlığının nihai hedef olan 8,5 milyon hektara ulaştırılmasının sağlanacağını, özellikle su tasarrufuna imkan sağlayan basınçlı ve modern sulama sistemlerinin hızlandırılacağını ifade ederek, su yönetimi ve fiyatlandırma sistemini tasarrufu artırıcı bir yaklaşımla yeniden ele alacaklarını, sulama birliklerinin sorunlarının kökten çözecek tedbirlerin hayata geçirileceğini bildirdi. Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GAP'ta büyük oranda tamamlamış olduğumuz ana kanallar ve su dağıtım şebeke inşaatlarına devam edeceğiz. Orta vadede GAP sulamalarının tamamı olan 10 milyon 580 bin dekar sulanmış hale gelecek. Sulamalar tamamlandığında GAP gıda üreten ve dünyaya ihraç eden üretim ve ihracat merkezine dönüşecek. Konya Ovası Projesi malum olduğu üzere Mavi Tünel ile birlikte başlamış durumda ve dağıtım şebekeleriyle Konya Ovası'nda şu ana kadar 9 milyon 240 bin hektar arazi sulanır hale gelmiştir. 2019 yılına kadar 11 milyon dekar arazinin tamamı sulanmış olacak. 14 ili kapsayan Doğu Anadolu Projesi, 2019 yılında 2,3 milyon dekar araziyi daha su ile buluşturacaktır."

Türkiye büyümüyor diyenlere en büyük cevap bu"

Binali Yıldırım, enerji konusunda son 14 yılda kurulu gücün de tüketim miktarının iki katına çıkarıldığını, yüzde 100 arttığını belirterek, 36 bin megavat olan kurulu gücün 72 bin megavata yükseltilirken, çeşitlendirmede yüzde 143 artış sağlandığını, kullanım miktarının ise 130 milyar kilovatsaatten 264 milyar kilovatsaate ulaştığını kaydetti. Yıldırım, "(Türkiye büyümüyor) diyenlere en büyük cevap bu. Enerji tüketimi demek, büyümek demek." diye konuştu.

"Ulaştırma konusuna geldim, burayı atlayayım isterseniz" şeklindeki sözleri Genel Kurul'da gülüşmelere neden olan Yıldırım, "Memleketin her köşesinde yollardan geliyorsunuz, bölünmüş yolları görüyorsunuz, havalimanlarını görüyorsunuz. Hızlı treni görüyorsunuz. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Havayolunu halkın yolu yaptık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin IMF'ye son kuruşuna kadar tüm borcunu ödediğini, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile dünyanın en büyük havalimanının ihalelerini gerçekleştirdiğini, öte yandan 1880 yılından itibaren Türkiye'de ilk defa faiz oranının yüzde 4,6'ya düştüğünü anımsattı. Yıldırım, "100 yıldan daha fazla ama bu, birilerini rahatsız etti ve hemen arkadan Gezi Olayları başladı. Gezi Olayları ile ilgili talepler neydi? (Üçüncü köprüyü yapmayın, üçüncü havalimanını yapmayın.)"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde aziz milletimize hizmet etmek, Meclisimizin güvenini boşa çıkarmamak için aralıksız, durmadan, yılmadan çalışacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Bu dönemde ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve icraatları birer birer bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçireceğiz. 65. Hükümet icraatta kalite ve hızın artacağı, halkımızın beklediği çalışmaların geciktirilmeden yapılacağı, gerekli adımların atılacağı bir hükümet olacak. Tıpkı önceki AK Parti hükümetleri gibi yeni dönemde de reformcu bakış açımızı aynen devam ettireceğiz ve ülkenin önündeki ilerlemesini yavaşlatan bütün hukuki ve idari engelleri ortadan kaldıracağız. Son 14 yılda başarılarımızı, geleceğe yönelik hedeflerimize ulaştırma inancımız tamdır.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hükümet programında belirttiğimiz hedeflerimiz yol haritamızı oluştururken, dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri dikkate alacak şekilde sürekli dinamik bir yaklaşım içerisinde olacağız. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımız devam edecek, hükümetimiz aziz milletimizden, yüce Meclisimizden gerekli güveni ve desteği alacağından emindir. Meclisimizin güveninin tam olacağına inancımız vardır. Gerçekleştireceğimiz icraatlarla Türkiye'de üretimi, üretkenliği, refahı daha da üst seviyelere çıkaracağız. İnsanlarımızın daha sağlıklı, eğitimli, huzur içinde olması, daha iyi şartlarda yaşam standartlarına kavuşması yanında devletine, birbirlerine ve kendilerine güvenen bireyler haline gelmesi bizim siyasetteki varlık sebebimiz olacak. Büyük Türkiye hedefimize ulaşma yolunda 65. Hükümet'in milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gayret bizden, tevfik Cenab-ı Mevla'mdan."