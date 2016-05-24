65. Hükümet açıklandı, dolar geriledi

Sabah saatlerinde 3 Lira'nın üzerinden işlem gören dolar Mehmet Şimşek'in yeni kabine de yer almasıyla birlikte 2,97'ye geriledi. Mehmet Şimşek'in kabinedeki yerini korumasıyla birlikte piyasalar, istikrarsızlık korkusunu attı. Dolar 11.40'da yeniden gevşeyerek 2, 97 TL'ye geriledi.

Dolar/TL, yeni ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlik ve TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın biri yakın zamanda olmak üzere bu yıl içinde iki kez faiz artıracağı endişelerinin baskısıyla bu sabah 3.00 seviyesinin üzerine çıkmıştı.