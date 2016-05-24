Erdoğan: Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı riyasetimde yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 65. hükümette bakanlık görevini yürütecek isimlerin yarın Beştepe'de toplanacağını hatırlatarak, "Bakanlar Kurulu’nu riyasetimde gerçekleştireceğiz. Ne gibi adımlar atacağız, bunu değerlendireceğiz" dedi.

Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında ilk defa bir hükümet, ilk toplantısını Başbakan değil, Cumhurbaşkanı başkanlığında yapacak.

Erdoğan'ın Dünya İnsani Zirvesi'nin kapanışında yaptığı açıklamanın ilgili bölümü şöyle:

"Siyasette azmi olan boşta kalmaz. Hizmet için kendilerine bir görev düşer. Önümüze bir liste getirdiler, üzerinde çalışmamı yaptım. Adama iş değil, işe adam mantığıyla düşünmek gerek. Kabineyi açıkladıktan sonra grup konuşmalarını yaptılar. Ardından Merkez Yürütme Kurulu’nu açıkladılar. Nitekim bakan olamayan bazı arkadaşların şimdi MYK’da görev aldıklarını gördük. Yeni süreci yeni kabineyle yürüyüşe devam diyerek çok daha heyecanla yürüteceğini düşünüyorum. Yarın, ilk Bakanlar Kurulu’nu riyasetimde Beştepe’de gerçekleştireceğiz. Ne gibi adımlar atacağız, bunu değerlendireceğiz"

65. hükümet, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu.

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı 65. hükümet şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan: Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcıları: Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı: Efkan Ala

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi Avcı

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Recep Akdağ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan