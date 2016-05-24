Erdoğan: Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı riyasetimde yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 65. hükümette bakanlık görevini yürütecek isimlerin yarın Beştepe'de toplanacağını hatırlatarak, "Bakanlar Kurulu’nu riyasetimde gerçekleştireceğiz. Ne gibi adımlar atacağız, bunu değerlendireceğiz" dedi.
Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında ilk defa bir hükümet, ilk toplantısını Başbakan değil, Cumhurbaşkanı başkanlığında yapacak.
Erdoğan'ın Dünya İnsani Zirvesi'nin kapanışında yaptığı açıklamanın ilgili bölümü şöyle:
"Siyasette azmi olan boşta kalmaz. Hizmet için kendilerine bir görev düşer. Önümüze bir liste getirdiler, üzerinde çalışmamı yaptım. Adama iş değil, işe adam mantığıyla düşünmek gerek. Kabineyi açıkladıktan sonra grup konuşmalarını yaptılar. Ardından Merkez Yürütme Kurulu’nu açıkladılar. Nitekim bakan olamayan bazı arkadaşların şimdi MYK’da görev aldıklarını gördük. Yeni süreci yeni kabineyle yürüyüşe devam diyerek çok daha heyecanla yürüteceğini düşünüyorum. Yarın, ilk Bakanlar Kurulu’nu riyasetimde Beştepe’de gerçekleştireceğiz. Ne gibi adımlar atacağız, bunu değerlendireceğiz"
65. hükümet, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu.
Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı 65. hükümet şu isimlerden oluşuyor:
Başbakan: Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcıları: Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi Avcı
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan