Başbakan: Teröre yandaşlık ediyorlarsa, avukatlara bal gibi de müdahale ederiz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada ÇHD üyesi avukatların tutuklanmalarına ilişkin yöneltilen eleştiriler hakkında "Teröre yandaşlık yapılıyorsa bal gibi de müdahale edilir" dedi.

Katar'da olduğu gerekçesiyle, dün yapılması gereken grup toplantısını bugün yapan Başbakan Erdoğan, 18 Ocak'ta, DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyon sonrasında tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu avukatlarla ilgili de konuşan Erdoğan, konuya dair şunları söyledi:

Biri çıkıyor ''Türkler ve Kürtler eşit değildir'' diyor. Bir yandan ulusalcıyız deyip diğer yandan yurtdışında ülkesini karalıyor. Başörtüsüne yönelik uygulamayı Anayasa Mahkemesi'ne CHP götürüyor, sonra din ve inanç özgürlüğü diyor. CHP Genel Başkanı Çin'den o vekiline güya ayar veriyor. Ama Türkiye'ye geliyor, en kanlı terör örgütüyle ilgili hukuki operasyonu eleştirebiliyor.

CHP son dönemde hukuki her tasarrufa ''Benim çocuğum böyle yapmaz'' ebeveyn yaklaşımıyla yaklaşıyor. Savcıya, hakime hiç gerek yok, delillere gerek yok, CHP'ye yakın mı o masumdur.

Böyle bir hukuk anlayışı olur mu? Olur. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir hukuk anlayışı oldu. CHP o eski günlerine dönmek istediği için hukukun tasarrufuna saygı gösteremiyor. Bir apartman dairesinde gecenin yarısında avukatlar toplanıp 11 çelik kapı var orada ne iş görür? Bu çelik kapıların arkasında acaba ne iş yapılıyor. Bu çelik kapılar açılamıyor. Bu çelik kapılar açılmaya çalışılıyor. Açıklamayınca ne yapacak güvenlik camdan giriyor. İçerde ne isterseniz var. Yakılmak istenen evraklar, sahte kimlikler. Kim bunlar. İşini iyi bilen avukatlar. Dışarda da bazı avukatlar o avukatlarla ilgili 'Onlara müdahale edilemez' diyor. Hadi canım sende… Nasıl edilemez. Onlar teröre yandaşlık yapılıyorsa bal gibi de edilir. Avukat hakkı savunacak, terörizmi değil. Hak hukuk neyse o önemli.



