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ÇHD'li avukatlardan nezarethane hatırası

ÇHD'li avukatlar mahkemeye çıkarılmadan önce fotoğraf çektirdiler. Fotoğraftakilerden Güray Dağ ve Efkan Bolaç serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı

22 Ocak 2013 20:25

Radikal Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Halkın Hukuk Bürosu’ndan Behiç Aşçı’nın verdiği bilgiye göre, tutuklu erkek avukatlar şu an geçici olarak Metris Cezaevi’nde tutuluyorlar. Daha sonra Tekirdağ, Edirne veya Kandıra f tipi cezaevlerine topluca ya da ayrı ayrı nakillerinin yapılması bekleniyor. Kadın tutuklular ise Bakırköy Kadın Tutukevi’ne konuldular.

Aşçı, tek başına hakim karşısına çıkarılan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya geçen yıl ocak ayında Ürgüp’e yaptıkları bir tatil gezisinin sorulduğunu, buna ilişkin delil olarak sunulan resmin de Kozağaçlı’nın facebook hesabından alındığını söyledi. Ve bir diğer suçlamanın da, 2004 yılında Belçika’dan gönderilen belgelere dayandığını, Kozağaçlı’nın daha önce beraat ettiği bu davaya ilişkin mahkeme kararının sorgu sırasında savcılığa sunulduğunu kaydetti. Aşçı ayrıca, iddia edilen 11 çelik kapının herhangi bir arama noktasında bulunmadığını, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen tutuklulardan Kamile Kayır’ın da Halkın Hukuk Bürosu’nda ele geçmediğini söyledi.
Bu arada, serbest bırakılan ÇDH’li avukatlardan Güray Dağ ve Efkan Bolaç ile tutuklanan Taylan Tanay, Güçlü Sevimli ve Günay Dağ’ı birarada gösteren son resim, mahkemeye çıkarılmadan bir gece, 20 Ocak akşamı İstanbul Adliyesi nazarethanesinde çekildi.

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