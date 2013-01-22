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AKP'li eski ÇHD üyesi avukat: Meslektaşlarımın durumu canımı sıktı

Eski ÇHD'li AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, avukat tutuklamalarından rahatsızlık duyduğunu belirtti

22 Ocak 2013 10:09

DHKP/C soruşturması kapsamında tutuklanan avukatların bağlı olduğu Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) eski üyelerinden biri olan  AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı,  tutuklamaların kendisini üzdüğünü söyledi.

Yücel Sayman’ın  İstanbul Baro başkanlığını yaptığı dönemde ÇHD'li olarak  yönetimde bulunan Bahçekapılı,  üye olduğu dönemde ÇHD içinde çok farklı gruplar olduğunu ifade etti. 

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'e konuşan, Bahçekapılı, DHKP/C davasında tutuklananlardan sadece bir-ikisini ismen tanıdığını belirtti. Hukukçu meslektaşlarının bu duruma düşmesinin kendisini üzdüğünü kaydeden Bahçekapılı, “Meslektaşlarımın durumu benim canımı sıktı. Haklarında ortaya atılan iddialarla ilgili bilgim yok. Ben de medyadan takip ediyorum. Benim dileğim bütün işlemlerin hukuka uygun işlemesidir” dedi.

Ayşenur Bahçekapılı siyasete girdiği 2007 öncesi ÇHD üyesi bir avukattı. Sol kimliğiyle bilinen ve 30 yıl avukatlık yapan Bahçekapılı, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreterliği ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Sosyal Demokrat Hareket Platformu’nda İstanbul sorumlusu olarak çalıştı. Kanal 7’nin avukatlığını da yapan Bahçekapılı, Ertuğrul Günay, Erdal Kalkan, İbrahim Yiğit ve Haluk Özdalga gibi ‘sol’dan gelen isimlerle birlikte 2007 yılında AKP’den milletvekili seçildi.

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