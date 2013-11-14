Barzani ve Perver'in geleceği Diyarbakır'da boş otel kalmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile sanatçı Şivan Perver daveti, Diyarbakır'daki otellerin dolmasına sebep oldu. Uluslararası basın da yoğun ilgi gösterdi ancak gazeteciler bile şehirde kalacak yer bulamıyor.

Oteller ve misafirhaneler doldu

Başbakan Erdoğan'ın temaslarını takip etmeye gelecek olan çok sayıda kişi nedeniyle kentteki otellerin tamamı doldu. 18 Kasım Pazartesi gününe kadar otellerde yer bulunmazken, konaklama için yer bulamayanlar çevre illere yönlendiriliyor.

Dedeman Diyarbakır Genel Müdürü Mustafa Eryılmaz, AA muhabirine Başbakan Erdoğan'ın gezisi nedeniyle otelde boş oda bulunmadığını belirterek, "Otellere yoğun talep var. Pazartesi gününe kadar Diyarbakır'daki otellerin tamamı doldu. Yer bulamayan misafirler için başka otellerde yer arıyoruz ama bulamıyoruz" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın kalacağı ve Barzani ile görüşeceği Green Park Oteli sahibi Fetullah Çizmeci, otellerinde yer kalmadığını ve iletişim halinde oldukları kentteki hiç bir otel ve misafirhanede de bu tarihi ziyaret nedeniyle yer kalmadığını söyledi.

Irak'tan gelenler var

Otel sahibi Cizmeci, otellerinde önüüzdeki salı gününe kadar yer olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da işletme belgeli 980 oda ve 1900 yatak kapasitesi var. Şu anda hem belediye tesisleri hem turizm belgeli hiç bir otelde yer yoktur. Resmi kurumların misafirhanelerinde de yer kalmamıştır. Bunda sayın Mesut Barzani ile Şivan Perwer'in büyük etkisi var. Irak'tan gelen misafirlerimiz çarşamba gününden itibaren otellere giriş yapmaya başladı. Irak'tan da cok ciddi talep var. Hem Başkanımızın hem de Barzani ile ilgili ciddi talepler oldu. Şivan Perwer'in gelmesi de çok büyük bir ses getirecektir. İnşallah Diyarbakır için güzel bir gün olur."

Prestij Otel Genel Müdürü Aziz Ilıksu ise Şivan Perver'in Diyarbakır'a gelmesine büyük ilgi olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır'daki otellerin tamamı dolu. Konaklama için aralarında yabancı gazetecilerin de yer aldığı çok sayıda kişiden yoğun talep alıyoruz ancak bu talepleri karşılayamıyoruz. Bu nedenle Diyarbakır'daki otellerde yer bulunmadığı için misafirleri, çevre illerdeki otellere yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Uluslararası basının ilgisi yoğun

30'u yabancı olmak üzere 240 gazeteci Diyarbakır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne akredite yaptırdı. Akreditasyon işlemi yaptıran kuruluşlar arasında The New York Times, BBC, AFP, AP ve ARD ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimine ait televizyonlarda yer alıyor.

Sokaktan farklı tepkiler

Diyarbakır hafta sonu tarihi olarak değerlendirilen buluşmaya hazırlanırken, sokaktaki vatandaşlar ise buluşma ve ziyaret ile ilgili farklı düşündüklerini ortaya koydular. Bazı vatandaşlar, Barzani'nin 21 yıl aradan ve Şivan Perwer'in 37 yıl aradan sonra gelmesinin önemli olduğunu ve Başbakan'dan çözüm süreci ile ilgili önemli açıklamalar beklediklerini söylerken, bazı kişiler bu buluşmanın seçim yatırımı olduğunu ileri sürdü. Bazı kişiler, kentin en büyük sorununun işsizlik olduğunu ve bunun çözülmesi için Başbakan'ın adım atması gerektiğini belirtti