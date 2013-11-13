İbrahim Tatlıses ile Şivan Perver 40 yıl sonra ilk kez düet yapacak

Diyarbakırlılar Şivan Perver ile İbrahim Tatlıses'in yapacağı düeti heyecanla bekliyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 37 yıldır Türkiye dışında yaşayan sanatçı Şivan Perver'in 16 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır'da çok sayıda çiftin resmi nikaha kavuşturulması amacıyla düzenlenecek toplu nikah töreninde İbrahim Tatlıses ile düet yapacağını TBMM Grup Toplantısı'nda açıklaması, Diyarbakır'da memnuniyetle karşılandı. 40 yıldır görüşmeyen Şivan Perver ile İbrahim Tatlıses’in yapacağı düet, Diyarbakırlılar tarafından merakla bekleniyor.

Diyarakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Başkanı Kenan Aksu, dünyaca ünlü Kürt sanatçı Şivan Perver'in Diyarbakır başta olmak üzere bölgede çok sevildiğini söyledi. Yasaklı yıllarda bölgedeki vatandaşların büyük çoğunluğunun ceza almayı göze alarak sanatçının kasetlerini dinlediğini ifade eden Aksu, bu nedenle Perver'in Diyarbakır'a gelişinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Perver'i dinlemek ve görmek için binlerce kişinin konser alanına gideceğini belirten Aksu, "Bu düet, hayalimizi gerçekleştirecek. Perver'in gelişini sağlayan Başbakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Müzikevi Yöneticisi Selahattin Akgün, Perver'in Diyarbakır'a gelmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Kürt vatandaşların Perver'e hasreti sona erecek. Perver'i görme ve dinleme fırsatı bulacağımız için sevinçliyim" ifadesini kullandı.

Başbakanımızın açıklaması bizi duygulandırdı

Vatandaşlardan Muhammed Benek, yıllardır özlemle bekledikleri Şivan Perver'in Diyarbakır'a gelmesinin büyük yankı uyandıracağını belirterek, konsere yoğun katılım olacağını söyledi.

Asım Yıldırım ise Kürtler için büyük önem taşıyan ve dünyaca ünlü bir sanatçı olan Perver'i yıllardır dinlediğini vurgulayarak, "Perver'in Diyarbakır'a gelmesinden dolayı çok gururlandık. İbrahim Tatlıses de önemli bir sanatçıdır. Yıllardır beklediğimiz sanatçımızı görme ve dinleme fırsatını kaçırmayacağız. İkisini dinlemek bizim için mutluluk vericidir" dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Diyarbakırlı Mehmet Aygün, Perver'i çok sevdiğini dile getirerek, konser için cumartesi günü Diyarbakır'a gideceğini söyledi.

Ali Koca da yıllardır Perver'i özlemle beklediklerini ifade ederek, "Başbakanımızın açıklaması bizi duygulandırdı. Perver'in gelişi, Diyarbakır'da bayram havası estirecek. İnanılmaz bir hayalimiz gerçek oluyor. Başbakanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.