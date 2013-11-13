Erdoğan ve Arınç Diyarbakır'a beraber gidecek

Hülya Karabağlı/ Ankara

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Başbakan Tayyip Erdoğan arasındaki "sitem krizi"nde yeni bir gelişme yaşandı. Başbakan Erdoğan'ın, Diyarbakır'da Mesud Barzani ile yapacağı görüşmeye gideceği uçakta Bülent Arınç'ın da yer alacağı belirtiliyor.

Hafta sonu Diyarbakır'da gerçekleştirimesi beklenen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da yer alacak isim oldu.

Başbakanlık'tan dün Arınç'ın makamı aranılarak Diayarbakır daveti yaptığı öğrenildi. Kulislerde arınç başbakanla aynı uçakla Diyarbakıra gideecği öğrenildi. Arınç bugün meclisten çıkmadı. Çok sayıda milletvekili ile sohbet eden Arınç'ın neşeli olması dikkat çekti bu arada aday belirme çalışmaları nedeniyle cuma günü yapılacak MKYK toplantısı iptal edildi.