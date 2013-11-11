Erdoğan Diyarbakır'da Barzani ile buluşacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, önümüzdeki cumartesi günü Irak Kürdistan Bölgesel yönetimi lideri Mesud Barzani ile görüşecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda Diyarbakır'da incelemelerde bulunacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıca cumartesi günü Diyarbakır'da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'yle de bir araya geleceği belirtildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, 16 Kasım'da, bazı eserlerin toplu açılışını yapmak ve toplu nikah törenine katılmak üzere Diyarbakır'a gidecek.

Erdoğan'ın, Diyarbakır'daki programı kapsamında IKBY Başkanı Mesut Barzani ile de Green Park Otel'de, saat 18.00'de, bir araya gelmesi bekleniyor.

Başbakan Erdoğan'ın pazar günü de Diyarbakır'daki temaslarına devam etmesi planlanıyor.