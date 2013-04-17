Şivan Perwer'e 'geri dön' çağrısı

Küçük Millet Meclisi'nin İzmir ve Diyarbakır gruplarından Şivan Perwer'e 'Hadi artık dön' çağrısı geldi. Çağrıda, "Barış çağrıları, senin sesinle güçlenecek." denildi.

Yıllardır yurtdışında yaşayan Kürt ozan Şivan Perwer’e sivil toplumdan ‘dön’ çağrısı geldi. Şanar Yurdatapan’ın koordinatörlüğünü yaptığı ‘Küçük Millet Meclisi’nin İzmir ve Diyarbakır çalışma gruplarınca ortaklaşa yapılan çağrıda Perwer’e “Hadi artık dön” denilirken, tüm sivil toplum da bu çağrıya katılmaya davet edildi. İşte o çağrı metni:

“Sevgili Şivan,

Televizyondaki duygu dolu konuşmalarını mutlulukla izledik.

Sana ‘Hadi artık dön’ çağrısını biz İzmir ve Diyarbakır Küçük Millet Meclisleri olarak başlatıyor ve tüm sivil toplumu da katılmaya davet ediyoruz.

Toplumun her kesiminden yükselen ‘barış’ çağrıları, senin sesinle daha da güçlenecek.

Artık vatanına dön, barış içinde, huzur içinde yaşayabileceğimiz yeni bir toplumun inşasına burada, kendi toprağında katıl. İzmir ve Diyarbakır Küçük Millet Meclisleri.”

‘Nasıl istemem’ 1955’te Urfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Sori Köyü’nde doğan Perwer üniversite yıllarına kadar Şanlıurfa’da yaşadı. Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nü kazandı ancak siyasi nedenlerden tamamlayamayıp 1974’te Almanya’ya gitmek zorunda kaldı. 39 yıldır Türkiye dışında yaşan Perwer çeşitli röportajlarında ülkesine dönme isteğini dile getirmişti.

CNN röportajından: “Türkler rahmetli Pavarotti’yi de çağırdılar, Jackson’ı da... Bir sürü yabancı sanatçı dinliyorlar, değil mi? Ben o ülkenin çocuğuyum, niye beni dinlemiyorlar? Kürtçe söylediğim için beni dinlemiyorlar, değil mi? Onun için Türkiye’deki sanatçıları eleştirdim; yüzü hep Amerika, Avrupa tarafında. Biraz taklit etmek, kıvırmak... Türkiye’deki sanatçının yapması gereken; benimle ya da Kürt sanatçıyla şarkı söylemektir. Bu da Türkiye’yi güzelleştirir bence.”

Daha önceki bir röportajından: Perwer, daha önce kendisine sorulan “Dönmek ister misiniz?” sorusuna, “Nasıl dönmek istemem, benim halkımdır, ben oradan geldim. Benim hamurum orada yoğruldu. Annem orada yatıyor. Babam orada oturuyor. Kardeşim, akrabalarım, halkım orada, memleketim orası. İnsan istemez mi memleketine gitmeyi? Dünyayı da dolaşabilirim, vatanımda kalmak isterim” yanıtını verirken, dönüş noktasında bazı kaygıları olduğunu da hatırlatmıştı.