T24 LogoT24 Logo
Politika

Barzani: Sürece desteğimizi sürdüreceğiz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması için mümkün olan her şeyi önermeye hazır olduklarını söyledi

26 Mart 2013 21:31

BDP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Neçirvan Barzani, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, BDP Genel Merkezi'ne nevruzu kutlamak için ziyarette bulunduklarını belirtti.

Çözüm sürecini desteklediklerini ifade eden Barzani, Türkiye'de barış yönünde atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Öcalan'ın mektubundaki çözüm sürecine ilişkin önerileri desteklediklerini kaydeden Barzani, “Türkiye'nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sergilenen tavır da takdire şayandır” dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Barzani'yi ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, Barzani'nin nevruzunu kutladı.

Türkiye'de barış arayışlarının bu kadar güçlü olduğu tarihi bir dönemde Barzani'nin yaptığı ziyareti çok anlamlı bulduklarını vurgulayan Demirtaş, Barzani'nin çözüm sürecine sunduğu desteği bildiklerini söyledi.

Demirtaş, şöyle konuştu: “Bundan sonraki aşamalarda da sürecin sağlıklı yürümesi, Türklerin ve Kürtlerin bütün bölge genelinde kardeşlik atmosferinde bir arada yaşayabilmesi için sunacakları çok daha fazla katkının olduğunu da biliyoruz. Bugün bu görüşmede kendilerinden bunu duymaktan da mutluluk duyuyoruz.”

 

'Başta da destekliyorduk, desteğimizi sürdüreceğiz'

 

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Neçirvan Barzani, çözüm süreciyle ilgili soru üzerine, bu konudaki pozisyonlarının, daha önce olduğu gibi şimdi de net olduğunun altını çizdi. Barzani, "Bu süreç için yapabileceğimiz bir şey varsa bu sürecin başarıyla sonuçlanması için mümkün olan her şeyi önermeye hazırız. Başta da destekliyorduk, desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Türk yetkililerle enerji konusunda yapılan görüşmeler hatırlatılarak, son gelişmelerin sorulması üzerine Barzani, Türkiye ile enerji konusunda yaptıkları görüşmelerin yeni bir şey olmadığını ifade etti."Yaptığımız ve yapacağımız her şey anayasal çerçevedeki haklarımızdan kaynaklanmaktadır" diyen Barzani, Türkiye ile görüşmelerinin bu çerçevede devam edeceğini kaydetti.

Anlaşma imzalamaya yakın olup olmadıklarının sorusuna Barzani, "Konu şudur ki Türkiye ile bir süreci başlattık ve yapacağımız ne olursa olsun hepsi Irak halkının tümü içindir. Şunu tekrarlamak istiyorum; bu anayasal haklarımıza uygundur" yanıtını verdi.

ETİKETLER

neçirvan barzaniselahattin demirtaşbdpkypsüreçbarış

İlgili Haberler

Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye: Erbil yeni bir Oslo olabilir

Barzani, Türkiye'nin 'Sorunun askeri değil, siyasi bir sorun' dedi

Barzani'den BDP heyetine uçak jesti

BDP heyeti, temaslarının son gününde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüştü

'Süreci taşeronlara bırakacak değiliz'

Erdoğan: Biz bunların hiçbirine pabuç bırakmayacağız. Geri durmak, geri adım atmak veya bu süreci ertelemek, böyle bir düşünce söz konusu değildir

Karayılan: Öcalan'ın başlattığı süreci kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz

Karayılan: Kürt özgürlük mücadelesi tüm Kürdistan'da çok önemli ve hassas bir aşamaya geldi

'Çekilme süreci, bir düzen içerisinde gerçekleşecektir'

Arınç: Çekilme süreni elbette bir düzen içerisinde olacaktır. Daha silah bırakma olmadı biliyorsunuz. Bundan sonrası silahların susması ve topraklardan dışarı çıkmadır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24