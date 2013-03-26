Barzani: Sürece desteğimizi sürdüreceğiz

BDP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Neçirvan Barzani, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, BDP Genel Merkezi'ne nevruzu kutlamak için ziyarette bulunduklarını belirtti.

Çözüm sürecini desteklediklerini ifade eden Barzani, Türkiye'de barış yönünde atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Öcalan'ın mektubundaki çözüm sürecine ilişkin önerileri desteklediklerini kaydeden Barzani, “Türkiye'nin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sergilenen tavır da takdire şayandır” dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Barzani'yi ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, Barzani'nin nevruzunu kutladı.

Türkiye'de barış arayışlarının bu kadar güçlü olduğu tarihi bir dönemde Barzani'nin yaptığı ziyareti çok anlamlı bulduklarını vurgulayan Demirtaş, Barzani'nin çözüm sürecine sunduğu desteği bildiklerini söyledi.

Demirtaş, şöyle konuştu: “Bundan sonraki aşamalarda da sürecin sağlıklı yürümesi, Türklerin ve Kürtlerin bütün bölge genelinde kardeşlik atmosferinde bir arada yaşayabilmesi için sunacakları çok daha fazla katkının olduğunu da biliyoruz. Bugün bu görüşmede kendilerinden bunu duymaktan da mutluluk duyuyoruz.”

'Başta da destekliyorduk, desteğimizi sürdüreceğiz'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Neçirvan Barzani, çözüm süreciyle ilgili soru üzerine, bu konudaki pozisyonlarının, daha önce olduğu gibi şimdi de net olduğunun altını çizdi. Barzani, "Bu süreç için yapabileceğimiz bir şey varsa bu sürecin başarıyla sonuçlanması için mümkün olan her şeyi önermeye hazırız. Başta da destekliyorduk, desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Türk yetkililerle enerji konusunda yapılan görüşmeler hatırlatılarak, son gelişmelerin sorulması üzerine Barzani, Türkiye ile enerji konusunda yaptıkları görüşmelerin yeni bir şey olmadığını ifade etti."Yaptığımız ve yapacağımız her şey anayasal çerçevedeki haklarımızdan kaynaklanmaktadır" diyen Barzani, Türkiye ile görüşmelerinin bu çerçevede devam edeceğini kaydetti.

Anlaşma imzalamaya yakın olup olmadıklarının sorusuna Barzani, "Konu şudur ki Türkiye ile bir süreci başlattık ve yapacağımız ne olursa olsun hepsi Irak halkının tümü içindir. Şunu tekrarlamak istiyorum; bu anayasal haklarımıza uygundur" yanıtını verdi.