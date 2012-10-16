Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye: Erbil yeni bir Oslo olabilir

Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Necirvan Barzani, Türkiye'nin Kürt sorununun çözümü için PKK'nın silah bırakmasını talep etmeden önce diyalog başlatması gerektiğini söyledi.

Barzani'nin BBC Farsça'da yer alan açıklamalarının bir bölümü de yenisafak.com.tr'de yayınlandı. Yenişafak'ın haberine göre, Barzani Türkiye ve PKK arasında arabulucu olabileceklerini belirterek, Erbil'de ev sahipliği yapabileceklerini dile getirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Necirvan Barzani, BBC Farsça'nın sorularını yanıtlarken, çözüm için öncelikli adımları ise, ''derhal ateşkes'', Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi'' ve ''PKK'yla silahların bırakılması için diyalog''' olarak sıraladı.

Türkiye'nin ''Sorunun askeri değil, siyasi bir sorun'' olduğunu, bunu askeri operasyonlarla çözmesinin de mümkün olmadığını anlaması gerektiğini savunan Barzani, ''Bu sorunun tek çözüm yolu diyalog ve müzakere'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de olumlu olarak nitelediği önemli değişimlerin yaşandığını kaydeden Barzani, ''Bu bir gecede çözülebilecek bir sorun değil. Uzun zamandır varolan bir sorun, çözümü de zaman alır. Şu anda kritik soru şu: Türkiye bu sorunu çözmek istiyor mu yoksa istemiyor mu? Eğer çözmek istiyorlarsa bir masaya oturup diyalog başlatmak zorunda olduklarını anlamaları gerekiyor'' görüşünü dile getirdi.

Barzani, Türkiye'de hükümetin ''sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği sonucuna vardıklarını düşündüğünü'' de vurguladı.

Necirvan Barzani, sorunun çözümü için önerilerini sıralarken ise, ''En önemlisi hükümetle PKK arasında derhal bir ateşkes. İkincisi Abdullah Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi. Sonra da PKK'yla silahların bırakılması için gerçek bir diyalog'' dedi.

Türkiye'nin ön koşulunun PKK'nın öncelikle silah bırakması olduğunu, PKK lideri Murat Karayılan'ın ise geçen hafta yine BBC Farsça'ya ''Bu teslimiyet anlamına gelir, kabul etmeyiz'' dediğinin hatırlatılması üzerine Barzani, ''Bu zaten gerçekçi değil. Önce diyalog başlatılmalı, ardından da silahların bırakılması talep edilmeli'' görüşünü dile getirdi.