Barzani'den BDP heyetine uçak jesti

Terör sorununun çözümü için K.Irak’ta bulunan BDP heyeti, temaslarının son gününde Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’yle görüştü. BDP heyeti, Barzani’nin kendileri için tahsis ettiği uçakla Diyarbakır’a geldi.



Çözüm süreci kapsamında Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı mektubu iletmek ve temaslarda bulunmak üzere Kuzey Irak'a giden BDP heyeti, buradaki çalışmalarını tamamladı.

BDP heyeti, temaslarının son gününde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüştü.

Barzani'nin Erbil'in 40 km kuzeyindeki Selahaddin bölgesinde bulunan evinde gerçekleşen görüşme 1.5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ile birlikte basın açıklaması yapan Barzani, çözüm sürecinin barışla sonuçlanması için üstüne düşen görev neyse yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Daha önce de bunu ifade ettiğini kaydeden Barzani, ''Bu barış sürecini destekliyoruz. Burada bize ne rol düşerse oynamaya hazırız. Ümit ediyoruz ki bu problem barış ve demokrasi çerçevesinde çözülür'' dedi.

Türk ise çözüm süreci kapsamında sürdürdükleri çalışmalara, IKBY hükümeti Başbakanı Barzani görüşmesiyle devam ettiklerini ifade etti.

Çözüm sürecinin barışa evrilmesi için bütün tarafların hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Türk, ''Sürecin barışla sonuçlanması için siyasi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Barışla sonuçlandığı takdirde bütün meseleler hallolur. Barışa inanç olursa her şey çözülür'' dedi.

Basın açıklamasının ardından PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili bir soru üzerine Türk, ''İkide bir silahların bırakılması gündeme getirilirse süreç sağlıklı ilerlemez. Barış gelirse zaten silahlar bırakılır'' dedi.



Barzani'den uçak jesti



Öte yandan, NTV Diyarbakır Temsilcisi Nizamettin Kaplan, Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Bazani’nin BDP heyetine jest yaptığını aktardı. Başbakan Barzani, BDP heyetine özel bir uçak tahsis etti.

BDP’liler, Neçirvan Barzani’nin uçağıyla Erbil’den Diyarbakır’a geldi.

Erbil'den Diyarbakır'a yapılan ilk sefer olan uçak seyahati, 35 dakikalık sürdü.

BDP Heyeti, Büyükşehir Belediyesi’nde KCK ana davasından tutuklu bulunan ve bir süre önce serbest bırakılan Yenişehir ilçesi eski belediye başkanı Fırat Anlı’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Nizamettin Kaplan'ın konuştuğu Altan Tan şunları söyledi:

"Öğlen yemeğini Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin Başbakanı Neçirvan Barzani’nin evinde yedik. Sohbet ettik. Son durumları değerlendirdik. Çıkarken bizi özel uçağıyla göndereceğini söyledi. Biz hayır karayoluyla dönelim dediysek de sağolsun bir jest yaptı. Özel uçağıyla 35 dakikada Erbil’den Diyarbakır’a geldik. Bu da sanırım Erbil’le Diyarbakır arasındaki ilk hava seferi. İnşallah bu devam eder. Bu eziyetten kurtulur halkımız."