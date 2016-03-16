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Dünya

Barzani: Ankara saldırısının arkasında PKK varsa, Türkiye'de Türk-Kürt savaşı çıkar

"PKK, henüz saldırıyı resmen üstlenmedi"

16 Mart 2016 13:11

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Ankara'daki saldırının arkasında şüpheye yer bırakmayacak şekilde PKK'nın çıkması halinde, Türkiye'de Türkler ile Kürtler arasında savaş çıkabileceğini söyledi.

Radikal'in Rudaw'a dayandırdığı habere göre; Barzani, İngiltere merkezli Sky News Arapça kanalının sorularını yanıtladı. Barzani, Kürtlerin denetimi altında bulunan Irak'taki bölgede bağımsızlık ilanını ertelemenin sonucunun iyi olmayacağını savunarak, "Irak'ın birliği için yapmadığımız şey kalmadı. Irak Anayasası'nın giriş bölümüne baktığımızda anayasaya bağlılığın Irak'ın birliğini sağladığına vurgu yapıldığını görüyoruz. Ancak Irak Hükümeti bu anayasaya bağlı kalmadı, bunun onlarca örneği var" diye konuştu.

Aynı zamanda Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin lideri olan Mesut Barzani, Irak'ın tek parça halinde kalmasıyla ilgili soruya, "Neden yenilgi almış bir tecrübede ısrar edelim? Ölüm ve savaşa bir daha dönmemiz mi yerinde olur, kardeşçe, barış içinde, birbirimize yardım ederek yaşamamız mı?" yanıtını verdi.

 

Ankara saldırısı

 

Mesut Barzani, 13 Mart'ta Ankara'da 37 kişinin ölümü, 122 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırı hakkındaki bir soru üzerine PKK'nın henüz saldırıyı resmen üstlenmediğini belirterek, "Araştırmalar sürüyor. Ancak şüpheye yer bırakmayacak şekilde PKK'nin bu saldırının arkasında olduğu ortaya çıkarsa bu Kürt milletini büyük bir suçlamayla karşı karşıya bırakır" diye konuştu. Kanlı saldırı ile ilgili büyük kaygıları olduğunu ifade eden Barzani, "Büyük bir felakete yol açar ve sorunlar daha da büyür. Türkiye'de Kürtler ile Türkler arasında büyük bir savaş çıkar" iddiasında bulundu.

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