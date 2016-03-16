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Ankara saldırısında bombayı üçüncü şüpheli mi patlattı?

Ankara'da 13 Mart'ta bombalı araçla meydana gelen saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti

16 Mart 2016 10:39

Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta 13 Mart'ta bombalı saldırıyı gerçekleştiren Özgür Ünsal ile Seher Çağla Demir'in yanında bulunan üçüncü kişinin Organizatör Vahit isimli şahıs olduğu belirtildi. 

Vahit K.’nın bombacı Seher Çağla Demir ile Ankara’ya patlamada kullanılan araçla geldiği belirlendi. Demir ve K.’yı Ankara’da karşılayanın ise saldırıda hayatını kaybeden şüpheli Özgür Ü. olduğu belirtiliyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, saldırganların Özgür Ü.’nün annesinin Öveçler’deki evinde bir süre kaldıkları tespit edildi. Evde arama yapıldı, Özgür Ü.’nün annesi gözaltına alındı.

 

Öveçler’de kaldılar

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay saldırısına ilişkin soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık, bombacı Demir’in Ankara’ya 27 Şubat’ta Vahit K. ile birlikte geldiğini belirledi.

Demir ile Vahit K.’nın, Kızılay’da keşif yaptığı MOBESE kameralarına takıldı. Her iki teröristi, Ankara’da Özgür Ü.’nün karşıladığı ortaya çıkarıldı. Ü.’nün, teröristleri annesi ile birlikte yaşadıkları Öveçler’deki eve götürdüğü öğrenildi.

Üç ismin bir süre burada kaldığı, saldırıdan birkaç gün önce evden ayrıldıkları ifade edildi. Şüphelilerin, daha sonra Esat’ta kiraladıkları eve gittikleri ve saldırı gününe kadar bu evde kaldıkları öne sürüldü.

Demir ile Özgür Ü.’nün, Ankara’da saldırıda kullanılan araçla dolaştıkları da MOBESE kameralarından tespit edildi. Görüntülere, Ü.’nün bir süre aracı kullandığı da yansıdı.

Patlamada hayatını kaybeden Özgür Ü.’nün, saldırı anında araçta olmadığı belirtiliyor. Savcılık kaynakları, Ü.’ye ait cesedin vücut bütünlüğünün büyük oranda korunduğuna işaret ederek, “Paramparça olan araçta bulunması mümkün görünmüyor” dedi.

Ü.’nün Demir’le olay yerine geldiği ve araçtan indiği değerlendiriliyor. Daha sonra turlayıp aynı noktaya gelen Seher Demir’in aracı patlatması sonucu orada bulunan Ü.’nün de öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Kadının saldırıyı gerçekleştirdiği anda araçta yalnız olduğu kameralara net olarak yansıdı.

 

Vahit K. aranıyor

 

Polis, saldırıyı organize ettiği düşünülen Vahit K.’nın yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor. Vahit K.’nın yakalanması durumunda saldırının tüm ayrıntılarıyla ortaya konulabileceği belirtiliyor. Vahit K.’nın, canlı bomba Seher Çağla Demir’le sevgili olduğu düşünülüyor.

 

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