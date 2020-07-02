Ankara Valiliği "Covid-19 vakaları artıyor" dedi, baroların Büyük Savunma Mitingi öncesinde eylemleri yasakladı!

Ankara Valiliği, baroların, çoklu bara düzenlemesine karşı cuma günü yapmayı planladığı Büyük Savunma Mitingi öncesinde Koronavirüs salgınını gerekçe göstererek kentte her türlü toplantı, yürüyüş ve gösterinin 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu.

Barolar, bugün TBMM Adalet komisyonunda görüşülmeye başlanacak olan baro teklifine karşı cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek Büyük Savunma Mitingi için çağrı yapmıştı.

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Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte son günlerde Koronavirüs vaka sayısında artış yaşandığı hatırlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır."

Teklifin geçmesi halinde, 5 binden fazla avukat bulunan kentlerde, asgari 2 bin avukatın bir araya gelmesiyle yeni baro kurulabilecek.

Yasağın ardından Ankara Valiliği, Ankara Barosu'na gönderdiği yazı ile mitingin yapılmasının uygun bulunmadığını bildirdi.

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Anayasaya aykırı

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ise, bu kararın yarın düzenlenecek Büyük Savunma Mitingi nedeniyle alındığını söyledi. ANKA'da yer alan habere göre Sağkan, mitinge ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan görüş aldıklarını söyleyerek, "Gerekçe olarak pandeminin ortaya konmasını, pek inandırıcılığını kabul etmekte zorlanıyorum. Açıkçası, yarın Ankara'da yapılacak olan son derece barışçıl, içerisinde gayrı yasal hiçbir unsur taşımayan, hak arama hürriyetimizden ibaret olan eylemimizin engellenmesine dönük bir bahane olduğunu düşünmekteyim" dedi.

"Türkiye çok ciddi baskı rejiminin içerisine sokulmuş durumda"

Sosyal medyanın kapatılma sürecinin başlatıldığının altına çizen Sağkan, "Anayasal haklarımız çok ciddi tehdit altındadır. Ankara girişinde, baro başkanlarına yapılan zulmün bir değişiği aslında, bugün İl Hıfzıssıhha Kurulu aldı altında, yapılacak olan barışçıl anayasal bir hak olan gösterinin engellenmesiyle tekrar ortaya konulmuştur. Türkiye çok ciddi baskı rejiminin içerisine sokulmuş durumdadır. Maalesef pandemi buna bir gerekçe olarak sunulmaktadır. Pandemiye ilişkin bakanlığın ve bilim kurulunun ilan ettiği sosyal mesafe, maske gibi önlemlere uyulacağını taahhüt ettik. Buna rağmen bugün pandemi gerekçe gösterilerek bu tür bir toplantının mitingin 15 gün süreyle ertelenmesi adı altında tamamen anayasaya aykırıdır" diye konuştu.