İzmir Barosu'nun 'çoklu baro' yürüyüşüne izin verilmedi, avukatlar oturma eylemi başlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından "Çoklu baro teklifi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız yarın teklif verecek" açıklamasının ardından yürüyüş yapmak isteyen İzmir Barosu polis engeliyle karşılaştı. Avukatlar, engelleme üzerine baro sokağında oturma eylemi başlattı.

İzmir Barosu, hükûmetin çoklu baro teklifine karşı yürüyüş düzenleme kararı aldı. Baro yönetiminin, çoklu baroya karşı bir çağrıda bulunarak yürüyüş yapma kararı aldı.

Yürüyüş kararının alınmasının ardından baro önünde polis engeliyle karşılaşan avukatlar, 'Savunma Yürüyor' sloganları attı. Emniyet güçlerinin yürüyüş için bir araya gelen İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlara, yürüyüşe izin verilmeyeceğini aktardığı öğrenildi.

ÇHD'den destek

ÇHD İzmir yaptığı açıklamada, baro yürüyüşünün polislerce keyfi olarak engellendiğini ifade etti. ÇHD'nin açıklamasında, "İzmir Barosu önünden yapılmak istenen yürüyüş polis tarafından keyfi olarak engelleniyor. Tüm üyelerimizi sokağa ve mesleğimize sahip çıkmak üzere izmir Barosu önüne çağırıyoruz" denildi.

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