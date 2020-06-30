İstanbul Barosu Başkanı: Mücadele şart yoksa çoğalır kadın cinayetleri, istismara uğrayan çocuk kapatır eliyle yüzünü, işkence hortlar!

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AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine karşı barolar eylemlerine devam ediyor. Avukatlar, İstanbul Barosu'nun çağrısıyla bugün Çağlayan Adliyesinde bir araya geldi. Polis barikatları nedeniyle alana girişte zorlanan avukatlar, "Feyzioğlu istifa' sloganları attı. Mitingde konuşma yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, kanun teklifine karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Biz avukatız, biz biat etmeyiz, eğilmeyiz. Bu bizim demokratik hakkımız. Bu ülkenin avukatları olarak bu teklifin yasaya aykırılığını kanıtlayacağız" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

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İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da, "GELMEYE MECBURSUNUZ! Hayatımda ilk kez talimat veriyorum: Yanında bağlı avukat çalıştıran bütün üstadlar, o saatte bağlı çalışan meslektaşlara izin versin" sözleriyle bugün Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilecek miting için avukatlara çağrıda bulunmuştu.

Meslek odaları da çağrıda bulundu

İstanbul Barosu'nun mitingine İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'nun bileşeni olduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu da (İMOK) 'Meslek Örgütlerine Dokunma' sloganıyla katılım çağrısında bulundu.

Çağlayan meydanı barikatlarla kapatıldı

Bugün mitingin düzenleneceği Çağlayan meydanın çevresi barikatlarla kapatıldı. Adliye içine ve çevresine çok sayıda polis konuşlandırıldı.

Durakoğlu: Katılanların politik kimlikleri öne çıkmamalı

Miting öncesi Twitter'dan paylaşım yapan Başkan Durakoğlu, "Bugün yapacağımız toplantının talebi “hukuk devleti”dir. Katılanların politik kimlikleri öne çıkmamalıdır. Tam tersine bütün görüşleri ortaklaştırmak iddiası içinde olmalıyız. Bu nedenle, pankart döviz gibi materyaller taşınmamalıdır." dedi.

Avukatlar toplanmaya başladı; polis girişlere izin vermiyor

Avukatlar Çağyalan Adliyesi'nin önünde toplanmaya başladı. Polislerin, avukatları alana sokmadığı ancak gazetecilerin meydana girişine izin verdiği belirtildi.

Avukatlar, 'Savunma susmadı susmayacak' sloganlarıyla alana giriyor

Avukatlar, 'Savunma susmadı susmayacak' ve 'Feyzioğlu istifa' ve 'Barikatı kaldır' sloganlarıyla alana girmeye başladı.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Sizi parçalayacağız dediler

Duvar'ın aktardığına göre İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, mitinge birçok sendika ve meslek örgütünün de katıldığını söyledi. Durakoğlu, “Bu işin sonu yok. Hep birlikteyiz bugün. Yapmayın, bölmeyin bizi dedik. 80 baro bir araya geldik. Çekin bu teklifi dedik. Gelin konuşalım, bunlar değil sorunlarımız dedik” diye konuştu.

Durakoğlu’nun konuşmaları sık sık, “Feyzioğlu istifa” sloganları attı. Durakoğlu şöyle devam etti:

“Bu teklif avukatların sorunlarını içermiyor dedik. Bir virüs süreci yaşadık. Bürolarımızı kapattık. Gelin bunları konuşalım dedik. Dosyalarımızı bize göstermiyorlar. Bizden saklıyorlar. Niye bunun avukatlığını yapıyorsun denilerek sorgulanıyor. Avukatların kimisi açlık grevinde kimisi ölüm grevinde avukatlar. Gelin bunları konuşalım dedik. Hiç konuşulmayanları konuşalım. Sizi parçalayacağız dediler. Adliyelerdeki odalarınızı artıracağız dediler. Her görüşten 80 barodaki arkadaşımız ortak metne imza attı. Bize ‘siz siyaset yapıyorsunuz’ dediler. Biz siyaset yapmadık. Allah aşkına siyasetin suç olduğu bir yer söyler misiniz bana. Hukukçular siyaset konuşmasın istiyorlar. Konuşacağız… ”

"Biz avukatız, biz biat etmeyiz, eğilmeyiz"

“Bunları engellersen, susturursan burası hukuk devleti olmaz. Adaleti sağlayanlar avukatlardır. Bize tahammül edeceksin. Avukat olmazsa, onun örgütlü gücü barolar olmazsa, yıkılır İstanbul Sözleşmesi. İşkence yeniden hortlar. Yaşanası bir dünya ararsın kendine. Bunları para için yapmıyoruz. Üç kuruş için gece yarıları sorgulara giriyoruz. Ne çektiğimizi biz biliriz. Ankara’ya söylüyorum: Barolar susmaz. Bunu bilmeli Ankara. Yaşamı değiştirelim. Yasayı değiştirelim. Gel konuşalım dedik. Yargıyı FETÖ’ye teslim ediyorsunuz dedik. FETÖ diyemezsiniz dediler, o bizim muhterem hocamız dediler. Yapmayın diyoruz yine. Bu ülkenin avukatları alarak bizi hiç Allah affetsin demedik. Gördüklerimizin karşılığı bu mu? Bizi göreceksiniz. Biz avukatız, biz biat etmeyiz, eğilmeyiz. Bu bizim demokratik hakkımız. Bu ülkenin avukatları olarak bu teklifin yasaya aykırılığını kanıtlayacağız. Kanıtlayacağız çünkü biz avukatız

"Bu bir FETÖ projesidir"

“Yazın bugünün tarihini. Bu bir FETÖ projesidir. Unutun, terk edin bunu. Sembolik bir yürüş yaptık. Baro balkanları Ankara’ya giremedi. Bağırmak istiyorum: Baro başkanları Ankara’ya giremedi. Bir zulümden, bir polis devletinden söz ediyorum. Kendilerine de seslendik: Biz buradan dönemeyiz. Dönersek meslektaşlarımızın yüzüne bakamayız. 28 saat sonra açmak zorunda kaldılar. Çünkü eğer açılmazsa barikatlar size iki saat süre veriyoruz dedik. Bütün avukatları buraya çağırırız dedik. Bu ülkenin dirence ihtiyacı var. Korku iklimine teslim olmayacağız. Demokrasiye daima inancımız olacak. Bu ülkenim avukatları olarak bu teklifin üniter devlet yapısına aykırı olduğunu kanıtlayacağız.”

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

“Bu teklif Meclis’e sunuldu. Bilmedikleri bir şey var. Bunların en fecisini darbeciler yaptı. İstanbul Barosu’nun kapısına mühür vurdular. Kapattıklarını zannettiler. Avukatlar kırıp attı o mührü. O dönem baro başkanımız Orhan Apaydın’ı şehit verdik. Baroları sindiririz sandılar. Bambaşka bir şey gelişti. Mücadele kodu gelişti. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yargı bağımsızlığı, toplum için, halk için mücadele edeceğiz.”

"İnsan haklarına sahip çıkmak zorundayız"

Avukatlar yasasının 76. ve 95. maddesi bize hukukun üstünlüğünü gözetmek ve insan haklarına sahip çıkmak görevi veriyor. Bizimkisi görev. İnsan haklarına sahip çıkmak zorundayız. Bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Bana tahammül edeceksin, mecbursun. Halk benle girer adliyeye. Avukat olmazsa, onun örgütlü gücü barolar olmazsa şiddete uğrayan kadının ilk istasyonu olmaz. Çoğalır kadın cinayetleri. Yırtılır İstanbul Sözleşmesi. Biz olmaya mecburuz, olacağız. istismara uğrayan çocuk, iki eliyle kapatır da yüzünü utancını bile göremezsin. İşkence 90’lardaki kimi yeniden hortlar. 3 kuruş için gece yarıları sorgulara gidiyoruz biz. Ne çektiğimizi biz biliriz karakollarda. Sırf işkence olmasın diye. Barolar, avukatlar susamaz.”

İzmir Barosu oturma eylemi yapmıştı

Dün de İzmir Barosu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çoklu baro teklifi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız yarın teklif verecek" açıklamasının ardından yürüyüş yapmak istedi. Polis tarafından engellenen avukatlar baro sokağında oturma eylemi başlattı.

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78 baro destek istemişti

Ayrıca 78 baro gazetelere ilan vererek “Bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan her vatandaşa tarihi bir çağrıdır” sözleriyle destek istemişti. Açıklamada, “Barolar 'çoklu baro' kisvesi altında yıkıldığında, bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır” ifadeleri kullanılmıştı.

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Büyük Savunma Mitingi hazırlığı

Barolar 4 Temmuz Cumartesi günü de tüm Türkiye’den avukatların katılımı ile Ankara’da büyük bir 'Savunma Mitingi' hazırlığı yapıyor. Ankara’da düzenlenecek olan mitingin yer ve saati önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yapılacak mitinge izin verilmemesi durumunda ise, farklı eylem çeşitleri değerlendirilecek.