78 barodan destek çağrısı: Barolar yıkıldığında adalete ihtiyaç duyan herkes, sessiz ve kimsesiz kalacak

Baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek yasal düzenlemeye karşı 78 baro başkanlığı, gazetelere ilan vererek “Bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan her vatandaşa tarihi bir çağrıdır” sözleriyle destek istedi. Açıklamada, “Barolar 'çoklu baro' kisvesi altında yıkıldığında, bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır” dendi.

AKP’nin baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek teklifine karşı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 78 baro başkanlığı, gazetelere ilan verdi. 78 baronun katıldığı açıklamada, Erzincan ve Elazığ baroları yer almadı. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması durumunda yaşanacak hak kayıplarını ve bu yasaya karşı çıkma sebeplerini anlatan baroların, gazetelere verdikleri ilan metninde şu ifadeler yer aldı:

“Yaşımıza, güneşe, yağmura ve virüse rağmen ülkemizin dört bir yanından Ankara’ya yürümemizin ve başkentimizin girişinde tarafımıza uygulanan insanlık dışı muameleye rağmen direnmemizin ve kararlı duruşumuzun nedeni Baroların yapılarının değiştirilmesi adı altında parçalanma, niteliksizleştirme ve susturulma tehdidine karşı bir tepki ama aslında bu tehdidin vatandaşın sesinin kesilmesi, temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması karşısında savunmasız bırakılması anlamına gelmesinedir” denildi.

"Sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklar yaratacak"

“Baroların bölünmesi, parçalanması, bağımsız savunma yerine siyasete ya da başka ortaklaşmalara dayalı sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklar yaratacaktır. Bu metin bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan herkese tarihi bir çağrıdır.

"Herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacak"

Cumhuriyetin ve elbette yargının vazgeçilmez kurumları olan barolar da “çoklu baro” kisvesi altında yıkıldığında, bu ülke üzerinde yaş

"Tahakküme karşı mücadelemize destek vermeye davet"

Bizler meslek değerlerimizden vazgeçmeyeceğimizi, meslek örgütümüzün içi boş, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara indirgenmesine izin vermeyeceğimizi tarih önünde tüm Türkiye’ye saygı ve büyük bir kararlılıkla arz eder, herkesi seslerinin kısılmasını amaçlayan her türlü tahakküme karşı mücadelemize destek vermeye davet ederiz.”

Ankara Barosu Başkanı: Hürriyet gazetesi ilanı yayınlamadı

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Hürriyet gazetesinin ilanı yayınlamadığını yazdı. Sağkan, "Bunu da kenara not alalım. Hürriyet gazetesi bu ilanı dahi yayınlayamayarak tarihteki yerini aldı. Basın özgürlüğünde geldiğimiz nokta." sözleriyle gazeteye tepki gösterdi.