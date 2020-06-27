İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan avukatlara miting çağrısı!

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, AKP'nin Avukatlık Yasası'na ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı İstanbul'da düzenlenecek 'Savunma Mitingi' için baroya kayıtlı tüm avukatlara çağrıda bulundu.

Durakoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "GELMEYE MECBURSUNUZ! “Savunma Mitingi” 30 Haziran 2020 Çağlayan Adliyesi karşısındaki meydan. Saat 12.30" dedi.

Başkan Durakoğlu ayrıca, "Hayatımda ilk kez talimat veriyorum: Yanında bağlı avukat çalıştıran bütün üstadlar, o saatte bağlı çalışan meslektaşlara izin versin" ifadelerini de kullandı.

"Miting neden salı günü?" şeklinde gelen soruya ise "Yasa değişikliği Çarşamba günü meclise geliyor" yanıtını verdi.

Baroya kayıtlı avukatlara da bilgilendirme mesajı yollayan Durakoğlu, şunları kaydetti: