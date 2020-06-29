Barolar, AKP'nin kanun teklifine karşı büyük 'Savunma Mitingi'ne hazırlanıyor

AKP’nin baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek teklifine dönük eylemler devam edecek. Bu hafta İstanbul, İzmir ve Antalya gibi birçok ilde savunma yürüyüşü yapılacak. Barolar 4 Temmuz Cumartesi günü de tüm Türkiye’den avukatların katılımı ile Ankara’da büyük bir 'Savunma Mitingi' hazırlığı yapıyor.

AKP, büyükşehirlerde birden fazla baro kurulması ve Türkiye Barolar Birliği yönetiminin belirlenmesinde 3 büyük ilin ağırlığını kaldıracak değişiklik taslağını baroların itirazlarına rağmen tamamladı. Hazırlanan 27 maddelik yasa değişikliği teklifi, geçtiğimiz hafta muhalefet partileri ile de paylaşıldı. Teklifin AKP MYK toplantısında bir kez daha ele alını, bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 5 bin ve üzerinde avukatın olduğu kentlerde 2 bin avukatla birden fazla baro kurulmasının önünü açan yasal düzenlemenin baroları “böl, parçala, yönet” anlayışı ile siyasileştirileceğini savunan hukukçular, hükümetten teklifin geri çekilmesini talep ediyor. Bu doğrultuda hükümet yetkilileri ile ilk etapta Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde 31 baronun katılımı ile oluşturulan “müzakere heyeti” görüştü, “Teklifin geri çekilmesini” istedi.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre baroların, tüm itirazlarına rağmen düzenlemeden vazgeçmeyen AKP, hazırladığı 27 maddelik yasa değişikliği teklifini, AK Parti MYK toplantısında bir kez daha değerlendirdikten sonra bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunmaya hazırlanıyor. Barolara ilişkin düzenlemenin hiçbir aşamasında yer almadıklarını, sürecin dışında tutulduklarına dikkat çeken barolar ise, başlattıkları eylem sürecini devam ettirme kararı aldı. Söz konusu düzenlenin yasalaşması durumunda yaşanacak hak kayıplarını topluma anlatmayı hedefleyen barolar, bu hafta gazetelere ilan vererek toplum desteği talep edecek. Aynı zamanda da demokrasi kitle örgütleri ile bir araya gelinecek. Diğer yandan İzmir, İstanbul ve Antalya baroları, bulundukları illerde “savunma yürüyüşü” yapacak.

Ankara Barosu ev sahibi

Barolar, en büyük eylemi de 4 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mücadeleden vazgeçmeyecekleri, sonuna kadar eylemlere devam edecekleri mesajı veren barolar, Ankara Barosu’nun ev sahipliğinde “savunma mitingi” düzenlenecek. Türkiye’deki tüm avukatlara mitinge katılma çağrısı yapılacak. Ankara’da düzenlenecek olan mitingin yer ve saati önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yapılacak mitinge izin verilmemesi durumunda ise, farklı eylem çeşitleri değerlendirilecek.

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