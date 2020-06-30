Adana'da çoklu baro sistemine karşı eylem yapan avukatlara biber gazlı müdahale

AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine karşı barolar eylemlerine devam ediyor. Adana Barosu'nun çoklu baro sistemine karşı yaptığı eyleme polis müdahale etti. Polisin biber gazı sıktığı avukatlar oturma eylemeni başladı.

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Geçen hafta baro başkanlarının Ankara'ya Yaptığı Savunma Yürüyüşü'nün ardından bu hafta barolar eylemler düzenlemeye devam ediyor. Düz İzmir Barosu tarafından yapılmak istenen yürüyüş polis tarafından engellendi.

Bugün de İstanbul Barosu ve Adana Barosu kanun teklifine karşı bir araya geldi. Polis, Adana'da yürümek isteyen avukatları engelleyerek, biber gazlı ile müdahalede bulundu. Bazı avukatlar baygınlık geçirdi. Müdahalenin ardından avukatlar oturma eylemine başladı.