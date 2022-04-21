Barış Pehlivan: Mustafa Şentop'un çevresinde, o tweetin gerçek sahibinin Süleyman Soylu olduğu söyleniyor

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile fotoğrafına gönderme yapıp "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış" yazan Cumhur Franfurt ile yaşadığı tartışma sonrası "Ankara küçük yer; kimin kimin adamı olduğu, kimin sahibi olduğunu biliyor" açıklaması yapmasını köşesine taşıdı.

Şentop'un "İç operasyon çekiyorlar" sözüne dikkat çeken Pehlivan, iktidar cephesinden 8 kişiyle konuştuğunu söylerken, Haskoloğlu'nun "kişisel verileri hukuka aykırı yayma" suçlamasıyla tutuklandığını, şikâyetçinin İçişleri Bakanlığı olduğuna dikkat çekti.

Pehlivan, yazısında şöyle devam etti:

"AKP cephesinden konuştuğum isimlerin çoğunluğu da Süleyman Soylu’yu işaret ediyordu. Hatta bizzat Şentop’un çevresinde de aynı isim fısıldanıyordu. Peki, Soylu cephesi neden hedef alsın Şentop’u?

İki ayrı isimden şu tezi duydum: 'Erdoğan sonrası için ismi öne çıkanlardan biri de Mustafa Şentop. Süleyman Soylu MHP’nin de desteğiyle Abdulhamit Gül’ü tasfiye etti. Şimdi de sıra Şentop’ta görülüyor. Keza, Soylu’nun ‘Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi’ tartışmasında Şentop’un takındığı tavırdan rahatsız olduğunu da unutmamalı. İntikamı gibi de yorumlanabilir bu hamle.'

Karşı çıkanlar da yok değildi buna. Soylu cephesi de kendisinden bilindiğini fark ediyordu ve haliyle 'biz yapmadık' iddiasındaydılar. Şunu hatırlattı biri: 'Evet, Cumhur Frankfurt’u meşhur eden, onu yükselten aslında Süleyman Soylu cephesidir. Ama Soylu bir süredir mesafe koydu ona. Çünkü Cumhur Frankfurt bireysel hareket etmeyi seviyordu ve Soylu ile bu konuda anlaşamadılar. Belki Soylu’ya yakın isimlerin desteğiyle o mesajın atılmış olma ihtimali var. Ama Mustafa Varank’a da bir bakmak gerek!'

Cumhur Frankfurt’un sahibi olduğu reklam ajansının iş yaptığı yerlerden biri de Selçuk Bayraktar’la ilişkili organizasyonlardı. Kimse Bayraktar’ın Şentop’u hedefe koymada dahli olduğuna inanmıyordu. Ama o ilişki üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafının Cumhur Frankfurt ile iletişimi olduğunu öne sürüyorlardı."

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