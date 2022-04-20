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TBMM Başkanı Şentop'un 'Terbiyesizlik yapma' dediği Cumhur Frankfurt, Şentop'tan özür dilediğini açıkladı

"Sağolsunlar, büyüklük ve anlayış gösterdiler"

20 Nisan 2022 23:02

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Twitter'dan cevap vererek "Terbiyesizlik yapma" dediği Cumhur Frankfurt sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Az önce Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u arayarak kendilerine Cumhur Frankfurt'a has üslup konusunda haddimi aştığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim. Sağolsunlar, büyüklük ve anlayış gösterdiler. Sadece tenhada özür dilemeyeyim istedim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP yanlısı paylaşımlarla Twitter'da 300 bin kişiden fazla takipçiye sahip olan Cumhur Franfurt isimli kullanıcının kendisini etiketleyerek yaptığı,"Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış."  paylaşımına cevap vererek, "Terbiyesizlik yapma" demişti.

Şentop sonrasında bir açıklama daha yaparak, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." ifadelerini kullanmıştı.

 

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