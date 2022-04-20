TBMM Başkanı Şentop'tan 'troll' açıklaması: Bu konuyu kapatmayacağım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP’ye yakın paylaşımlarıyla dikkat çeken Cumhur Franfurt'la dün akşam Twitter hesabından yaptığı tartışmaya ilişkin olarak, "Dün sosyal medyada saldırıyla karşı karşıya kaldım, bu konuyu kapatmayacağım" açıklamasını yaptı.

Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve 1 hafta sürecek 'Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi' etkinliğinin açılışında konuştu. Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında meclis bahçesini çocuk bahçesine çevirdiklerini, 30 stant kurulduğunu söyledi. Şentop, bu etkinliğin çocuklar için aynı zamanda bilim şenliği olduğunu belirterek, "30 stant olacak. Eğlenerek bazı bilgileri öğrenme imkanımız olacak. Hafta boyunca binin üzerinde öğrencinin burada bulunacağını düşünüyorum" dedi.

Şentop, konuşmasının ardından Meclis bahçesinde kurulan stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti sadece siyaset için değil, siyasi düşünce ve dünya görüşü çerçevesinde çalışmalarımızın devamı mahiyetinde uzantısı olarak görüyoruz. Bir takım ilkeler, prensipler, ahlak çerçevesinde siyasetin yapılmasını gerekli görüyoruz. Başından beri siyasetin doğallığı, tabiliği içerisinde enstrümanların araçların da o siyasi anlayışlarımıza, ahlakımıza uygun kullanılması hassasiyetini gösteriyoruz. Herkesten de bu hassasiyeti bekliyoruz. Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Siyasetin içinde olmayıp, dışarıdan yön vermeye çalışanları, daha önce devletin çeşitli kademelerinde, sivil-askeri bürokrasi başka yerlerde de olabilir, bunu doğru bulmuyoruz, hep bununla mücadele ettik. Ankara küçük yer; kimin kimin adamı olduğu, kimin sahibi olduğunu biliyor" dedi.

Şentop, dün akşam sosyal medyada bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ben düz siyaset yaparım. Siyasette hileler bana çok uzaktır. Daha önce bu gibi tutumlara cevap verme durumum olmadı. Ama bu konuyu kapatmayacağım. Herkes siyaset yapacak olursa, bunu usulüyle düzgün bir şekilde, bizim siyasi geleneğimizin ahlakına uygun yapmalı. Burada aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, bazı yerlere cevap yetiştirerek, kendilerine güç elde ettiğini düşünenler daha sonra bunu şahsi çıkarları için kullanmaya yöneliyorlar, kimsenin buna müsaade etmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP yanlısı paylaşımlarla Twitter'da 300 bin kişiden fazla takipçiye sahip olan Cumhur Franfurt isimli kullanıcının kendisini etiketleyerek yaptığı,"Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış." paylaşımına cevap vererek, "Terbiyesizlik yapma" dedi.

Şentop sonrasında bir açıklama daha yaparak, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." ifadelerini kullandı.

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