TBMM Başkanı Şentop, tutuklanan gazeteci Haskoloğlu ile fotoğrafı sebebiyle hedef alınmasına tepki gösterdi: Terbiyesizlik yapma

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP yanlısı paylaşımlarla Twitter'da 300 bin kişiden fazla takipçiye sahip olan Cumhur Franfurt isimli kullanıcının kendisini etiketleyerek yaptığı,"Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış." paylaşımına cevap vererek, "Terbiyesizlik yapma" dedi.

Şentop sonrasında bir açıklama daha yaparak, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." ifadelerini kullandı.

Bazı Twitter kullanıcılarına göre Şentop'un ilk paylaşımda etiketlenmesine sebebi ise, TBMM Başkanı'nın bugün tutuklanan gazetecei İbrahim Haskoloğlu ile fotoğrafı.

Haskoloğlu, 'devlete ait sitelerden kimlik ve adres verileri sızdırıldı' iddiasıyla ilgili paylaşımından dolayı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

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