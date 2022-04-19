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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Haskoloğlu, 'devlete ait sitelerden kimlik ve adres verileri sızdırıldı' iddiasıyla ilgili paylaşımından dolayı gözaltına alınmıştı.

19 Nisan 2022 20:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatmış, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı

Haskoloğu'nun avukatı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklandığı açıkladı. Avukatın paylaşımında, "Müvekkilim İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Anadolu CBS tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sadece yaptığı bir haber nedeniyle Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak suçundan hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

İbrahim HaskoloğluTutuklandı
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