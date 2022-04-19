Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, "Kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaştığı gerekçesiyle gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu şikayetin ardından 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek gazeteci İbrahim Haskoloğu hakkında soruşturma başlattı. "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Haskoloğlu, dün akşam Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Haskoloğlu, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (ANKA)